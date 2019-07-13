В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Пугачевой

Звезда позирует камере вместе с родными. Судя по всему, фото было сделано во время праздничного застолья.

На фанатской странице Примадонны в Instagram появилось редкое архивное фото. В кадре рядом с Аллой Пугачевой запечатлены: муж Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, зять Михаил Земцов и внуки – Дени Байсаров и Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой.

Судя по всему, знаменитое семейство отмечало какой-то праздник. Все присутствующие на фото улыбаются.

"И это заслуга Аллы. Она не только большая артистка, но и мудрая женщина, Человечище. Большинство ее коллег все рушат в своей личной жизни, а она смогла создать большую семью, счастливых людей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Видимо, очень редкое фото, совместить таких нарасхват личностей в одном кадре🔥", "Красивая,любящая друг друга семья", – отреагировали на фото поклонники Аллы Пугачевой.

Напомним, у Примадонны отечественной эстрады большая семья. Звезда несколько раз выходила замуж. Сейчас Алла Пугачева счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным. Вместе знаменитости воспитывают общих детей – близнецов Лизу и Гарри.