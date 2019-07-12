"Помереть должен": Корчевников узнал о жуткой опухоли Березина

Известный телеведущий Владимир Березин стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. Знаменитость появилась в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Березин рассказал о том, как познакомился с девушкой Маргаритой, которая обладает необычными способностями. "Узнал ее в тот самый момент, когда я помереть должен был", – сказал диктор в студии ток-шоу "Судьба человека".

Несколько лет назад Владимир почувствовал недомогание. Врачи нашли опухоль в позвоночнике. "Долго консилиум решал, что это – доброкачественная опухоль, злокачественная. Сказали, посмотрим", – продолжил Владимир Березин.

Знакомый посоветовал телезвезде, обратится к девушке, которая могла помочь поставить диагноз. "Он меня привел к ней. Я достал кипы документов после госпиталя, обследования. Она говорит: "Положите в коридоре, я сейчас посмотрю". Подошла ко мне, посмотрела внимательно на меня со спины. И говорит: "У вас есть гемангиома". Давайте я вам помогу, приходите, я вас полечу", – вспомнил диктор, беседуя с ведущим ток-шоу "Судьба человека".

Владимир Березин от традиционных методов терапии не отказался, как и от предложения новой знакомой Маргариты. Знаменитость какое-то время лечилась у необычной девушки.

Звезда подчеркнула, что Рита не экстрасенс. "Это человек, у которого феномен третьего глаза, она просто видит, что у тебя внутри. Если бы не это, я бы погиб, если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем", - рассказал Владимир Березин в эфире программы "Судьба человека".

С тех пор телеведущий называет Маргариту своей второй дочерью. Владимир Березин принял спасительницу в свою семью.