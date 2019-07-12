"Помереть должен": Корчевников узнал о жуткой опухоли Березина
Березин рассказал о том, как познакомился с девушкой Маргаритой, которая обладает необычными способностями. "Узнал ее в тот самый момент, когда я помереть должен был", – сказал диктор в студии ток-шоу "Судьба человека".
Несколько лет назад Владимир почувствовал недомогание. Врачи нашли опухоль в позвоночнике. "Долго консилиум решал, что это – доброкачественная опухоль, злокачественная. Сказали, посмотрим", – продолжил Владимир Березин.
Знакомый посоветовал телезвезде, обратится к девушке, которая могла помочь поставить диагноз. "Он меня привел к ней. Я достал кипы документов после госпиталя, обследования. Она говорит: "Положите в коридоре, я сейчас посмотрю". Подошла ко мне, посмотрела внимательно на меня со спины. И говорит: "У вас есть гемангиома". Давайте я вам помогу, приходите, я вас полечу", – вспомнил диктор, беседуя с ведущим ток-шоу "Судьба человека".
Владимир Березин от традиционных методов терапии не отказался, как и от предложения новой знакомой Маргариты. Знаменитость какое-то время лечилась у необычной девушки.
Звезда подчеркнула, что Рита не экстрасенс. "Это человек, у которого феномен третьего глаза, она просто видит, что у тебя внутри. Если бы не это, я бы погиб, если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем", - рассказал Владимир Березин в эфире программы "Судьба человека".
С тех пор телеведущий называет Маргариту своей второй дочерью. Владимир Березин принял спасительницу в свою семью.
Ведущему советуют не обращать внимания на мелочи
Телеведущий был удивлен выпадом коллеги
Музыкант младше жены на 17 лет
Трамп заявил, что видел произошедшее лично
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Страпон
Самолёт не доверяю,только поезд.
Обязательно ли играть свадьбу?
Хочу забеременеть в тайне от него
Как назвать собаку?
Должна платить за его долги
Очень навязчивый
Как?
Как убрать дряблость с ног
Гелендваген
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.