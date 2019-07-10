Руководство шоу распекает Корчевникова за полноту
Во время интервью артист рассказал, что благодаря новому проекту "100ЯНОВ" сильно изменился внешне. Юрий Стоянов похвастался, что за короткий срок смог похудеть.
"В июне прошлого года я был таким", – указал Стоянов на собственное архивное фото на экране студии. "А уже в сентябре, когда начались съемки, я был таким. Почувствуйте разницу. Это то, с чего я начал готовиться к шоу", – продемонстрировал обновленную фигуру Юрий.
По словам артиста, ради работы он сбросил 22 килограмма. "Вот, Юра, никогда больше не будь таким, хотя здесь ты намного моложе. Старей красиво", – обратился артист сам к себе.
Ведущий шоу "Судьба человека" попросил редакторов сохранить снимок гостя на экране на некоторое время. Шоумен признался, что тоже поменялся внешне – сильно растолстел.
"Дело в том, что я поправился очень сильно, и наш продюсер сказал: чтобы я выглядел более подтянутым, мне нужны гости полные рядом. Поэтому оставьте эту фотографию, пока я не похудею", – пошутил Борис Корчевников эфире ток-шоу "Судьба человека".
Отметим, что зрители уже месяц обсуждают лишние килограммы шоумена. Поклонники отмечают, что Борис располнел за очень короткий срок. Интернет-обыватели уверены, что Кочевников набирает вес из-за проблем со здоровьем.
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