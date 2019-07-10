Руководство шоу распекает Корчевникова за полноту

Телеведущий Борис Корчевников побеседовал с актером Юрием Стояновым. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" шоумен поделился с гостем личной проблемой.

Во время интервью артист рассказал, что благодаря новому проекту "100ЯНОВ" сильно изменился внешне. Юрий Стоянов похвастался, что за короткий срок смог похудеть.

"В июне прошлого года я был таким", – указал Стоянов на собственное архивное фото на экране студии. "А уже в сентябре, когда начались съемки, я был таким. Почувствуйте разницу. Это то, с чего я начал готовиться к шоу", – продемонстрировал обновленную фигуру Юрий.

По словам артиста, ради работы он сбросил 22 килограмма. "Вот, Юра, никогда больше не будь таким, хотя здесь ты намного моложе. Старей красиво", – обратился артист сам к себе.

Ведущий шоу "Судьба человека" попросил редакторов сохранить снимок гостя на экране на некоторое время. Шоумен признался, что тоже поменялся внешне – сильно растолстел.

"Дело в том, что я поправился очень сильно, и наш продюсер сказал: чтобы я выглядел более подтянутым, мне нужны гости полные рядом. Поэтому оставьте эту фотографию, пока я не похудею", – пошутил Борис Корчевников эфире ток-шоу "Судьба человека".

Отметим, что зрители уже месяц обсуждают лишние килограммы шоумена. Поклонники отмечают, что Борис располнел за очень короткий срок. Интернет-обыватели уверены, что Кочевников набирает вес из-за проблем со здоровьем.