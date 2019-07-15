Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года

"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
Сегодня успешно гастролируют два ансамбля "Самоцветы" – тот, где поет Елена Преснякова и тот, в котором солирует Ирина Шачнева. Однако им удается мирно сосуществовать и избегать конкуренции.
Пресняковой идет 73-й год, но она с легкостью переносит самолеты, поезда, гостиницы. "Бывает по три перелета в неделю, иногда домой даже не заезжаем, – рассказала певица. – И ведь это продолжается годами! Обидно только, что Петрович (ее муж Владимир Пресняков – старший. – Прим. ред.) в мое отсутствие плохо питается. Жаль его, ведь ест все подряд!
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