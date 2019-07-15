"Красавишна!" – Народ обомлел от сексуальности Пеговой
На фото знаменитость в купальнике и черной широкополой шляпе, но большую часть ее тела закрывает томик Константина Станиславского. Но это не помешало подписчикам Ирины Пеговой оценить ее красоту и сексуальность.
Фолловеры обомлели от пляжных кадров артистки и засыпали ее комплиментами. "Вы прекрасны и чудесны!", "Суперфотки!", "Восхитительные коленки!", "Красавишна!" – высказались пользователи соцсети.
Однако внимание многих подписчиков привлек задний план на одном из снимков. Дело в том, что в кадр случайно попал мужчина в цветных плавках, сообщает "Пятый канал". "Мужик так старается, позер, живот так втягивает!", "За спиной Станиславский уже все глаза сломал!", "Вот мужик и не думал, что так попал", – посмеялись подписчики Ирины Пеговой.
Ранее звезда театра и кино уже выкладывала в соцсеть фото с отдыха в Ницце. Ирина Пегова позировала на галечном пляже на фоне моря. Россияне по достоинству оценили ее пышные формы, а некоторые отметили, что после отпуска актриса обязательно не досчитает нескольких килограммов. Как писали "Дни.ру", артистка каждое утро начинает с пробежки, да и много ходит, осматривая достопримечательности.
Ирина Пегова одна воспитывает 13-летнюю дочь. С мужем Дмитрием Орловым актриса развелась в 2011 году.
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