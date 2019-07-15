"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
Сегодня успешно гастролируют два ансамбля "Самоцветы" – тот, где поет Елена Преснякова и тот, в котором солирует Ирина Шачнева. Однако им удается мирно сосуществовать и избегать конкуренции.
"Мы не просто не мешаем друг другу, но даже были у коллектива Юрия Маликова на юбилее, и нам очень понравилось, – улыбнулась Елена. – Вражды у нас нет, все равно у каждого свой зритель, хотя мы – настоящие "Самоцветы", а они – продолжение этой темы".
Пресняковой идет 73-й год, но она с легкостью переносит самолеты, поезда, гостиницы. "Бывает по три перелета в неделю, иногда домой даже не заезжаем, – рассказала певица. – И ведь это продолжается годами! Обидно только, что Петрович (ее муж Владимир Пресняков – старший. – Прим. ред.) в мое отсутствие плохо питается. Жаль его, ведь ест все подряд!"
Артистка призналась, что готова к появлению правнуков, но думает, что вряд ли ей дадут нянчится с малышами. При этом внук Никита фактически рос с ней.
"Никита и Алена, конечно, возьмут нянек. Даже жалко, – вздохнула Преснякова. – Но они знают, что у меня много работы. Из-за нее, например, редко вижу внука Артема – общаемся в основном по видеосвязи. Он часто спрашивает родителей: "А где бабушка Лена?" А я ему машу рукой в экран: "Темочка, я тут!" У меня все близкие знают, что я активно выступаю, и говорят, успокаивая: "Лена, пока есть работа – работай, все будет хорошо!"
Певица добилась желаемого
Артистка поделилась горячими снимками в соцсети
Артистка внесла ясность
Пара занята организацией торжества
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Обмен старой жены на новую
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Страпон
Как назвать собаку?
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Хочу забеременеть в тайне от него
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Больно заниматься сексом
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
я люблю сексуальных
Краско уходит в монастырь?
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Как?
Очень навязчивый
Психологический тест