"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа

Невероятно, но "Самоцветы" блистают без малого полвека, а их песни "Мой адрес – Советский Союз" и "Увезу тебя я в тундру" пользуются все такой же популярностью. Не стареют, кажется, и сами участники легендарного ВИА. С его золотым составом за кулисами Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" встретился корреспондент "Дни.ру".

Сегодня успешно гастролируют два ансамбля "Самоцветы" – тот, где поет Елена Преснякова и тот, в котором солирует Ирина Шачнева. Однако им удается мирно сосуществовать и избегать конкуренции.

"Мы не просто не мешаем друг другу, но даже были у коллектива Юрия Маликова на юбилее, и нам очень понравилось, – улыбнулась Елена. – Вражды у нас нет, все равно у каждого свой зритель, хотя мы – настоящие "Самоцветы", а они – продолжение этой темы".

Пресняковой идет 73-й год, но она с легкостью переносит самолеты, поезда, гостиницы. "Бывает по три перелета в неделю, иногда домой даже не заезжаем, – рассказала певица. – И ведь это продолжается годами! Обидно только, что Петрович (ее муж Владимир Пресняков – старший. – Прим. ред.) в мое отсутствие плохо питается. Жаль его, ведь ест все подряд!"

Артистка призналась, что готова к появлению правнуков, но думает, что вряд ли ей дадут нянчится с малышами. При этом внук Никита фактически рос с ней.

"Никита и Алена, конечно, возьмут нянек. Даже жалко, – вздохнула Преснякова. – Но они знают, что у меня много работы. Из-за нее, например, редко вижу внука Артема – общаемся в основном по видеосвязи. Он часто спрашивает родителей: "А где бабушка Лена?" А я ему машу рукой в экран: "Темочка, я тут!" У меня все близкие знают, что я активно выступаю, и говорят, успокаивая: "Лена, пока есть работа – работай, все будет хорошо!"