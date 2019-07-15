Покинувшая Россию Елена Ваенга назвала свою болезнь
Елене Ваенге не понравились сообщения прессы о том, что она больна. Певица прокомментировала информацию о "серьезном недуге", которая муссировалась несколько дней.
"До чего опустились СМИ... Позор! Моя болезнь – это насморк, а уехала за границу я на фестиваль джазовый", – цитирует Ваенгу URA.ru. Артистка не ожидала, что о якобы ее болезни зрителей проинформирует даже федеральный телеканал "Россия 24".
Кстати, подобные публикации появились после того, как звезда призналась, что заболела. Елена добавила, что намерена улететь на лечение.
Слухи о плохом самочувствии Ваенги муссируются в СМИ несколько месяцев. По некоторым данным, проблемы со здоровьем у артистки начались в ноябре 2018 года. Тогда стало известно, что она попала в больницу. Причину госпитализации Елена Ваенга не уточнила.
Кроме того, певица отменила четыре концерта весной 2019 года. Тогда ее технический директор Александр Дробыш рассказал репортерам: "Вчера на концерте ей было очень тяжело – проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже..." Позже выяснилось, что у Елены Ваенги простуда, которая сказалась на голосе.
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