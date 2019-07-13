Громкие заявления, скандальные выходки и грязный пиар – незаменимые атрибуты для российских звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года.



Звезда ток-шоу "Давай поженимся!" решила сбросить лишний вес. Лариса Гузеева не доверяет непроверенным диетам, поэтому обратилась к специалисту.

Телеведущая много лет борется с ненавистными килограммами. Звезда перепробовала массу способов похудеть. Пару раз Лариса Гузеева добивалась результата, истязая себя голоданием, однако вес, который быстро уходил, также быстро возвращался.



Сегодня основатель и солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров является номером один среди отечественных исполнителей: он с завидной регулярностью собирает стадионы и зарабатывает миллионы на своих песнях. Однако было время, когда артиста считали обычным фриком.

В Сети "всплыл" архивный выпуск журнала "Play" за 2002 год. В популярном на тот момент издании напечатана жесткая рецензия, которая буквально размазала группу "Ленинград" и вылила ушат помоев на Сергея Шнурова.



Актер заинтриговал поклонников. Максим Виторган опубликовал в своих соцсетях фото Нино Нинидзе, с которой ему приписывают роман.

В Stories своего Instagram знаменитость выложила новый снимок, на котором запечатлен достаточно интимный момент. В кадре 27-летняя актриса Нино Нинидзе стоит у окна, за которым восходит солнце.



Бывшая прима Большого театра рассказала, как относится к негативу в Сети. Анастасия Волочкова выработала для себя несколько правил борьбы с нападками недоброжелателей.

Балерина призналась, что в какой-то момент перестала читать в Интернете то, что ее может расстроить. Она закрыла комментарии в Instagram и сосредоточила все свое внимание на более важных вещах. Анастасия Волочкова с головой окунулась в работу.



Отец единственного сына певицы – Дмитрий Шепелев – никогда не показывает лицо мальчика в личных соцсетях.

Однако поклонникам Жанны Фриске удалось достать архивные фото маленького Платона.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.