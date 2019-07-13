Волочкова плюнула в надоедливых завистников

Бывшая прима Большого театра рассказала, как относится к негативу в Сети. Анастасия Волочкова выработала для себя несколько правил борьбы с нападками недоброжелателей.

Балерина призналась, что в какой-то момент перестала читать в Интернете то, что ее может расстроить. Она закрыла комментарии в Instagram и сосредоточила все свое внимание на более важных вещах. Анастасия Волочкова с головой окунулась в работу.

"Все мои мысли и чаяния заняты премьерой 21 июля. Я по 10 часов провожу в зале, занимаюсь, репетирую. Постоянная занятость – это лекарство от негатива и в свой адрес, и в адрес других людей. Кто трудится, тому некогда этим заниматься", – заявила балерина.

После Анастасия Волочкова намекнула, что плевать хотела на завистников и их мнение. Звезда не обращает на них внимания.

"И еще один секрет заключается в том, что мне неинтересно мнение чужих людей, особенно тех, кого я не знаю лично. Я занимаюсь своим любимым делом и мне некогда искать негативные комментарии и статьи о себе в интернете", – цитирует Анастасию Волочкову Teleprogramma.pro.

Добавим, что на днях знаменитость посоветовала недоброжелателям заняться делом. Анастасия Волочкова предложила диванным критикам перестать обсуждать других и облагородить, например, свой двор и подъезд.