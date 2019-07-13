Только из душа: Виторган показал новую зазнобу в интимный момент
В Stories своего Instagram знаменитость выложила новый снимок, на котором запечатлен достаточно интимный момент. В кадре 27-летняя актриса Нино Нинидзе стоит у окна, за которым восходит солнце.
Плечи девушки оголены, а волосы мокрые. Судя по всему, она только из душа. Видимо, Максим Виторган решил больше не прятать новую зазнобу.
Появление в соцсетях Максима Виторгана фотографии артистки настоящих поклонников не удивило. В Интернете вот уже неделю обсуждают возможный роман звезд.
Ранее было опубликовано фото, на которых Нино запечатлена рядом с Максимом. Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ на спектакле "Нод".
Примечательно, что Нинидзе слухи об этой интрижке комментировать отказывается. "Я сейчас развожусь, и мне не до этого", – заявила артистка.
Отметим, что в мае 2019 года стало известно, что брак Нино Нинидзе и актера Кирилла Плетнева рухнул. Говорили, что девушка была неверна супругу, якобы она состояла в интимных отношениях с сыном Федора Бондарчука – Сергеем.
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