Истязающая себя голоданием Гузеева оказалась в клинике
Телеведущая много лет борется с ненавистными килограммами. Звезда перепробовала массу способов похудеть. Пару раз Лариса Гузеева добивалась результата, истязая себя голоданием, однако вес, который быстро уходил, также быстро возвращался.
В итоге теледива решила обратиться к врачам. Гузеева прошла курс терапии "Очищение и омоложение организма", в клинике-санатории. Семь дней Лариса провела в учреждении, звезда сдавала различные анализы, придерживалась детокс-диеты и ходила на оздоровительные процедуры: лечебные ванны, подводный душ, озонотерапия, лимфодренажный массаж лица. За время пребывания в клинике знаменитость потеряла почти пять килограммов.
"Лариса – замечательнейшая женщина, с прекрасным чувством юмора. Послушно придерживалась наших рекомендаций, программы, режима. Во всем была заинтересована и четко следовала каждому совету", – рассказал журналистам врач-диетолог, который наблюдал Ларису Гузееву.
Примечательно, что раньше звезда пыталась похудеть самостоятельно. Однако вместо желаемого эффекта получила проблемы со здоровьем.
"Я всегда совершала одну и туже ошибку – голодала. Это такая глупость. Пишу про себя, у вас может быть другой опыт. Потом одна схема — сбрасывала пять килограммов, набирала 10, и от них уже было избавиться невозможно", – цитирует Ларису Гузееву StarHit.
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