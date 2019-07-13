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"Вообще никакой": на Шнурова вылили ушат грязи

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня основатель и солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров является номером один среди отечественных исполнителей: он с завидной регулярностью собирает стадионы и зарабатывает миллионы на своих песнях. Однако было время, когда артиста считали обычным фриком.
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В Сети "всплыл" архивный выпуск журнала "Play" за 2002 год. В популярном на тот момент издании напечатана жесткая рецензия, которая буквально размазала группу "Ленинград" и вылила ушат помоев на Сергея Шнурова.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

По мнению автора колонки: "с музыкальной точки зрения "Ленинград" стремится к нулю", "музыка "Ленинграда" – кабацкий шансон на современный лад", "Мелодии абсолютно примитивны", "Живого драйва нет", "Вокал Сергея Шнурова – вообще никакой. Это даже кощунство – называть это вокалом".Тезисы из критической статьи привел Telegram-канал "Русский шаффл".

Тогда, 17 лет назад, Сергея Шнурова считали настоящим фриком, который орет матом на публике и не снимает майку-алкоголичку. Никто и подумать не мог, что через десять лет "Ленинград" станет главным хитмейкером страны.

Примечательно, что в этом, 2019 году, Сергей Шнуров объявил о самом масштабном гастрольном туре в истории России. Этим летом артист и его музыканты объедут девять городов, соберут девять стадионов вместительностью до 68 тысяч зрителей. По мнению промоутеров, на этих выступлениях певец планирует заработать 90 миллионов рублей. 

Автор: Руслана Алексеева13 июля 2019, 08:31
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