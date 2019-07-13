"Вообще никакой": на Шнурова вылили ушат грязи
В Сети "всплыл" архивный выпуск журнала "Play" за 2002 год. В популярном на тот момент издании напечатана жесткая рецензия, которая буквально размазала группу "Ленинград" и вылила ушат помоев на Сергея Шнурова.
По мнению автора колонки: "с музыкальной точки зрения "Ленинград" стремится к нулю", "музыка "Ленинграда" – кабацкий шансон на современный лад", "Мелодии абсолютно примитивны", "Живого драйва нет", "Вокал Сергея Шнурова – вообще никакой. Это даже кощунство – называть это вокалом".Тезисы из критической статьи привел Telegram-канал "Русский шаффл".
Тогда, 17 лет назад, Сергея Шнурова считали настоящим фриком, который орет матом на публике и не снимает майку-алкоголичку. Никто и подумать не мог, что через десять лет "Ленинград" станет главным хитмейкером страны.
Примечательно, что в этом, 2019 году, Сергей Шнуров объявил о самом масштабном гастрольном туре в истории России. Этим летом артист и его музыканты объедут девять городов, соберут девять стадионов вместительностью до 68 тысяч зрителей. По мнению промоутеров, на этих выступлениях певец планирует заработать 90 миллионов рублей.
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