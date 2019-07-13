Опубликовано трогательное видео с сыном Жанны Фриске

Отец единственного сына певицы – Дмитрий Шепелев – никогда не показывает лицо мальчика в личных соцсетях. Однако поклонникам Жанны Фриске удалось достать архивные фото маленького Платона.

На фанатской странице Платона Шепелева в Instagram появилось трогательное видео. Ролик состоит из сменяющих друг друга архивных фотографий.

В кадре можно увидеть счастливую Жанну Фриске во время беременности, а также после рождения малыша. Присутствуют снимки и самого Платона, который, по мнению обывателей, очень похож на папу.

"Плохо что мамы больше нет рядом!!! Аж до слез!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Платоша, главное, будь здоровым мальчиком, остальное все к тебе прийдет!", "Дай Бог Платону светлого пути по жизни!!!" – отреагировали на публикацию интернет-обыватели.

Напомним, Жанна Фриске умерла четыре года назад от рака мозга. Еще во время беременности звезду преследовали головные боли. После рождения Платона артистка начала лечение от онкологии. Два года вокалистка боролась за жизнь, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Маленького Платона воспитывает отец – гражданский муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев. Примечательно, что мальчику не разрешают встречаться с родителями матери – бабушкой и дедушкой. По словам Шепелева, на это есть причины.