Малахов дерзко отреагировал на жестокие слова Малышевой
В своем шоу "Жить здорово!" Елена Малышева старается в легкой и доступной форме рассказывать о человеческом теле и болезнях, причем не чурается прибегать к настоящим перформансам: то "матка" станцует перед зрителями, то "яички" исполнят песенку.
Иногда это вызывает возмущение зрителей. Не остался в стороне и бывший коллега Елены Малышевой, сторонник нетрадиционной медицины Геннадий Малахов. "Я слышал, что она показывала танец матки, что обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю", – дерзко сказал он.
Малахов отметил "дилемму" и "несостыковку" в шоу Малышевой: с одной стороны, показывать полезное и доброе, с другой – привлекать внимание любыми способами. "У нас с ней всегда были разные подходы. Я занимаюсь лечением безлекарственными методами, а у нее другой подход", – заключил бывший телеведущий.
Геннадий Малахов не стал скрывать, что обижен на Елену Малышеву. "Я действительно имею на нее зуб. В одном из интервью, которое мне попалось на глаза, у нее спросили: "Как Вы относитесь к Геннадию Малахову?" Она, толком меня не зная, сказала, что таких, как я, надо сажать. Я был очень удивлен", – цитирует его "Собеседник".
Уже несколько лет Малахов не работает на телевидении, однако не скучает. Шоумен живет в Ростовской области, где у него свой участок в 22 сотки. А еще Малахов стал блогером. "У меня есть своя страничка на YouTube, куда я уже выложил больше полутора тысяч видео. Например, целебную кулинарию – аналогов этой программы нет. Я стараюсь, чтобы все было и интересно, и полезно", – похвалился Геннадий Малахов.
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