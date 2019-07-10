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Шоу-бизнес

Спал в другой комнате: сплетник Малахов публично покопался в грязном белье Милявской и ее мужа

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Малахов оправдал звание главного сплетника страны. В своем шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" телеведущий пытался выяснить, почему певица Лолита Милявская разводится с мужем.
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В начале июля вокалистка ошарашила общественность новостью о разводе. В соцсетях звезда сообщила, что вновь свободна, а ее брак, который продлился почти десять лет, подошел к концу.

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 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Шоумен Андрей Малахов не мог пройти мимо отличной темы для своего ток-шоу "Прямой эфир", как говорится: кому война, а кому мать родна. А так как, судя по всему, уговорить Лолиту Милявскую на эксклюзив пока не удалось, он решил покопаться в старых интервью знаменитости.

В сегодняшнем выпуске телеведущий продемонстрировал кадры одной из архивных программ, посвященных Лолите. Милявская приглашала телевизионщиков в свой новый дом в Болгарии. Вокалистка готовилась отметить 55-летие.

Примечательно, что уже тогда, в ноябре 2018 года, Лолита Милявская признавалась ведущему "Прямого эфира", что ее отношения с мужем – тренером по сквошу Дмитрием Ивановым – трещат по швам. К слову, в тот момент этим словам мало кто придал значения.

 "Я последний год просыпаюсь каждый день с ощущением, что такое счастье в моей жизни есть и что это главный человек в моей жизни, нинасколько не приуменьшаю. Все было – и ругались, и мне казалось, что вот-вот сейчас разойдемся. Естественная притирка. Я не знаю, какое у него чувство разума, гораздо старше моего, что он решил, что с этой женщиной будет жить. В принципе от меня уже можно было уйти уже раз двести. Я иногда думала, что сейчас я проснусь, а его чемодана нет. Чемодан, вещи и я тут одна. Я уже начинала плакать. Потом смотрю – это мы поругались, а он пошел спать в детскую. Значит, все нормально – никуда не ушел", – говорила Лолита Милявская в одном из выпусков "Прямого эфира".

Автор: Руслана Алексеева10 июля 2019, 14:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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