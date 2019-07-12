Билан с усами довел до истерики зажиточных москвичей
Диму Билана режиссер клипа помещает в непривычную для артиста среду. Вокруг него – обычная жизнь маленького городка: бабушки с укропом, гопники, рассада в багажнике и носки с сандалиями. Telegram-канал "Русский шаффл" называет это новым юмором – он как раз основан на несоответствии гламурного певца и "немытой России".
"Ведь как мы знаем, Дима Билан не может оказаться среди обычных людей на улице. Он не ходит в "Ашан" и не покупает там туалетную бумагу. А в клипах Александра Гудкова – ходит и покупает. Даже больше – лежит посреди прилавков в смешных штанах, с прической под горшок, с дебильными усами", – говорится в рецензии на клип.
По мнению автора, цель шоумена Александра Гудкова, снимающего клипы с Димой Биланом – "продать" этот забытый провинциальный шик москвичам. Жителям столицы скучно: им надоели вымощенные плиткой улицы, фестивали варенья, велодорожки и бесплатный вайфай в метро.
"Им хочется чего-то гадкого. Нажраться в придорожной забегаловке и орать в три часа ночи про белые розы", – считает "Русский шаффл". И тут появляется Александр Гудков с Димой Биланом, чтобы напомнить москвичам: где-то есть огромная страна, там носят леопардовые лосины и открывают пиво зажигалкой.
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