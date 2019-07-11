"Скудоумный колхоз": Садальский растоптал новое детище Билана
В личном Instagram Стас Садальский опубликовал разгромный пост. Артист рассказал, что ознакомился с новым детищем Димы Билана. Увиденное повергло звезду в шок.
"Клип не достоин таланта Димы: он гораздо выше, а это какой-то скудоумный колхоз. Снимал человек, который никакого отношения к режиссуре не имеет. Я сначала подумал, что это реклама, даже не понял, что это клип начался. Это все антихудожественно", – буквально растоптал клип артист.
После Садальский подчеркнул, что талант самого Билана он ничуть не умаляет. Артист считает певца "замечательным".
"Возможно, он хотел сделать прощальный клип, как у Гурченко. Это совсем не кино, это профнепригодно. Все жанры хороши, кроме скучного. Хорошо можно сделать что угодно, но тут напихали всего... Не хватало только Баскова в туалете обмазанного фекалиями ..." – резюмировал Стас Садальский.
Напомним, накануне Дима Билан презентовал новый клип на трек "Про белые розы". Певец предстает перед зрителями в образе очень настойчивого приведения. Дух живет в старом доме культуры, и преследует чиновницу, которая пытается снести обветшалое здание.
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