Билан в пальто свел с ума провинциальную чиновницу
О премьере клипа исполнитель сообщил в Instagram. Артист пояснил, что это "романтичная видеоистория, пропитанная духом 80-х – 2000-х".
По сюжету чиновница из провинциального городка собирается снести местный дом культуры, потому что он является рассадником разврата, сообщает Life. Однако в ее планы вмешиваются потусторонние силы.
В ДК появляется призрак 90-х, который весь клип преследует чиновницу, превращая мир вокруг нее в дискотеку. То и дело она встречает Диму Билана и постепенно начинает сходить с ума.
От наваждения женщину пытается избавить медиум, которого сыграл комик Александр Гудков. Именно он сказал фразу: "Кто-кто... Билан в пальто!" Об участии актера в проекте певец заявлял ранее, чем обрадовал поклонников.
Клип собрал на YouTube более 2500 тысяч комментариев. "По крайней мере, весело, не пошло и не про пьянь (как некоторые алкашей снимают и поют про них). Весело. Дима молодец! И песня приятная – на старый мотив", "Раньше Билана вообще не воспринимал, но в последнее время слушаю, а эта песня вообще на репите. Дима, круто. Молодец, движешься в правильном направлении", – высказались пользователи Сети о клипе Димы Билана.
Напомним, что последние несколько месяцев оказались для Димы Билана непростыми. Артист сломал ногу – ему пришлось перенести операцию и курс реабилитации.
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