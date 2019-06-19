Полуголому Билану поставили серьезный диагноз

Опубликованное певцом в Instagram странное фото вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Диме Билану с двумя головами на снимке вынесли вердикт.

Диагноз артисту поставили в Telegram-канале Dark Cosmo. Его авторы отметили, что сделал это профессиональный психолог.

"Какой великолепный пример амбивалентности! Тут и нарциссическая зацикленность на себе ("Посмотрите, я прекрасен! Всем не хватит. Дайте два!"), и невротическая нестабильность бесконечных отражений ("Никто не поймет меня настоящего"), и щепотка брутальности в виде оголенного торса и грязных (загорелых?) стоп как дань всем стереотипам сразу", – цитирует специалиста Telegram-канал.

"В продолжение сегодняшнего перелетного и недосыпного сюрреализма: одна голова на плечах хорошо, две еще лучше", – написал Дима Билан. Певец добавил, что поспать так и не удалось, поэтому он пошел работать.

Напомним, что последние несколько месяцев оказались для Димы Билана непростыми. Артист сломал ногу – ему пришлось перенести операцию и курс реабилитации. Он уже пошел на поправку и недавно даже рискнул сесть на велосипед. Билан признался, что просто рвется в теплую погоду на столичные набережные.