Гузеева прервала молчание после слухов о разводе
Браку Ларисы Гузеевой с Игорем Бухаровым более 20 лет. Слухи о разводе пары возникают регулярно – зачастую благодаря самой актрисе. Телесваха в своей передаче "Давай поженимся!" допускает неосторожные высказывания, на основании которых зрители делают далекоидущие выводы.
Недавно Лариса Гузеева в эфире своей передачи призналась, что переживает кризис в отношениях с супругом – и это едва не стало причиной расставания. Видимо, чтобы загладить впечатление от этих слов, актриса теперь намекает, что в отпуск они с Бухаровым отправились вместе.
Прямых заявлений Гузеева не делала. Однако в Instagram появилась фотография ее мужа на фоне магазина в Словакии, куда телеведущая вместе с сыном Георгием и дочерью Анной прибыла из Италии. За время своего турне актриса с семьей успела посетить еще и Германию.
Лариса Гузеева признается, что во время программы "Давай поженимся!" часто входит в образ и рассказывает в студии небылицы. Эти истории подходят к теме выпуска – однако с ее реальной жизнью не имеют ничего общего, напоминают "7Дней".
Напомним, юморист Гарик Харламов с некоторых пор, по неизвестной пока причине, публикует ролики с участием Ларисы Гузеевой – монтируя кадры из ее передачи с забавными моментами. В одном из них Харламову удалось даже "заставить" телесваху танцевать под рэп-композицию. На вопросы поклонников о причинах его интереса к ведущей программы "Давай поженимся!" юморист не отвечает.
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