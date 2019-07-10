Гузеева прервала молчание после слухов о разводе

Лариса Гузеева продолжает турне по странам Европы. Мимоходом актриса опровергла слухи о разводе с предпринимателем Игорем Бухаровым, опубликовав снимок в своем микроблоге.

Браку Ларисы Гузеевой с Игорем Бухаровым более 20 лет. Слухи о разводе пары возникают регулярно – зачастую благодаря самой актрисе. Телесваха в своей передаче "Давай поженимся!" допускает неосторожные высказывания, на основании которых зрители делают далекоидущие выводы.

Недавно Лариса Гузеева в эфире своей передачи призналась, что переживает кризис в отношениях с супругом – и это едва не стало причиной расставания. Видимо, чтобы загладить впечатление от этих слов, актриса теперь намекает, что в отпуск они с Бухаровым отправились вместе.

Прямых заявлений Гузеева не делала. Однако в Instagram появилась фотография ее мужа на фоне магазина в Словакии, куда телеведущая вместе с сыном Георгием и дочерью Анной прибыла из Италии. За время своего турне актриса с семьей успела посетить еще и Германию.

Лариса Гузеева признается, что во время программы "Давай поженимся!" часто входит в образ и рассказывает в студии небылицы. Эти истории подходят к теме выпуска – однако с ее реальной жизнью не имеют ничего общего, напоминают "7Дней".

Напомним, юморист Гарик Харламов с некоторых пор, по неизвестной пока причине, публикует ролики с участием Ларисы Гузеевой – монтируя кадры из ее передачи с забавными моментами. В одном из них Харламову удалось даже "заставить" телесваху танцевать под рэп-композицию. На вопросы поклонников о причинах его интереса к ведущей программы "Давай поженимся!" юморист не отвечает.

