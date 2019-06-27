Асмус приревновала Харламова к известной телеведущей
Фотография Кристины Асмус с дочерью Настей появилась в микроблоге Гарика Харламова. Юморист оставил под ней оригинальную подпись.
"Время мимимишности. Обладательницы моего сердца", – написал Харламов. Подписчики согласились, что жена и дочка – самое ценное, что есть у юмориста. Гарику посоветовали беречь своих дам.
Супруга юмориста тут же отреагировала на нежное признание Харламова – но в шутливом тоне. "Ой, ну ничоси… Гузеева не обидится?" – поинтересовалась Кристина Асмус.
На днях подписчики Гарика Харламова спрашивали, не ревнует ли Кристина Асмус юмориста к Ларисе Гузеевой – ведущей программы "Давай поженимся!". Дело в том, что Гарик с некоторых пор, по неизвестной пока причине, в изобилии публикует ролики с участием телеведущей. Это, конечно, монтаж, и в этих видео юморист довольно жестко высмеивает Гузееву.
В последнем ролике Гарику Харламову удалось даже "заставить" Ларису Гузееву танцевать под рэп-композицию. На вопросы поклонников о причинах его интереса к ведущей программы "Давай поженимся!" юморист не отвечает. Кристина Асмус, судя по всему, тоже пока не знает ответ.
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