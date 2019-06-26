Раскрыт сенсационный секрет брака Гузеевой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Среда 26 июня
Лента новостей
11:04
В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт
11:01
Памятник строителю и проводнице появится в Москве
10:19
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
10:06
Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду
09:50
Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
09:44
В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату
09:23
В Москве похитили украшения стоимостью почти 4 миллиона рублей
08:58
Умер актер Валерий Харченко
08:28
Раскрыт грязный поклеп украинцев на Крымский мост
06:02
Гороскоп на июль
04:08
Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии
00:08
Размякшую в объятьях любовника Лорак предупредили об угрозе
23:08
Порошенко забросали дымовыми шашками
22:34
Многодетная мать умерла в нижегородском СИЗО от голода
22:11
Украина выставила себя на посмешище после триумфа России в ПАСЕ
21:52
Началова своей смертью спасла отца от рака
21:21
Миддлтон заняла кресло Елизаветы II
20:52
Украина похитила русского ученого
20:45
"Пьет боярышник!": Солнцев раскрыл страшную правду об умирающей Хлебниковой
20:39
На "серийного отравителя" в Москве завели уголовное дело
20:28
Округлившаяся Федорова рассказала о беременности
19:55
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума
19:39
Петербуржцы поставили на место вконец обнаглевшего Шнурова
19:15
Роскачество не нашло в детском питании мышьяк
19:10
Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции
18:37
Эксперт предрек Соболь провал на выборах из-за связи с Навальным
18:28
Ефремов раскрыл причину смерти матери
17:59
В России повысят пособие на детей в 200 раз
17:43
Джигарханяна застукали с Казаченко
17:24
Подросток едва не погиб во сне из-за планшета
17:04
В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования
16:27
Союзника Януковича отправляют за решетку в США
16:26
Муцениеце спешно увозит детей из страны
16:07
Известную модель затравили за идеальное тело
16:05
Похоронившая Караченцова Поргина рассказала о новом муже
15:29
Садальский разоблачил ложь Сафронова о Путине
15:20
Зеленский завопил после чудовищного предательства Меркель
15:18
Мускулистая ворона взорвала Сеть (видео)
15:10
Как Фриске: родители при всех разворошили грязное белье Началовой
14:57
Виторган испытал здоровье сына холодным бассейном
14:57
Кличко чуть не погиб при пожаре на яхте
14:46
"Рви все хит-парады!": Валерия поздравила знаменитого певца
14:36
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу
14:17
Гендиректора "Аэрофлота" вынудили объясниться за пожар в Шереметьево
14:13
"Это все бред": сын об адекватности Бари Алибасова
14:05
Мать Михаила Ефремова скончалась на 82-м году жизни
13:55
Клиенты Сбербанка и ВТБ пожаловались на массовый сбой
13:48
Русская Кардашьян привела в восторг пышными формами
13:35
83-летний Джигарханян вывалил перед блудным пасынком сосиску
13:31
Повзрослевший сын Голубкиной и Фоменко вызвал фурор
13:31
В семью Подольской пришла беда
13:20
Володин предложил менять концепцию развития городов
13:14
В Подмосковье машина сбила ребенка на пешеходном переходе
12:55
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
12:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июня 2019 года
12:43
Оголившаяся Королева показала жир на животе
12:41
Соловьев оскорбил память покойного Доренко
12:35
Под Вологдой школьники нашли в реке человеческие останки
12:22
Сталлоне задрал до небес цену на совместное фото
12:10
Вскрылись сенсационные подробности состояния Шумахера
12:09
Кейт Миддлтон разлучают с мужем и сыном
12:02
Бедная Юля: Малолетней дочери Началовой предъявили череп с вытекшим глазом (видео)
11:58
"Моя большая личная трагедия": Максакова встретилась с врагами
11:53
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
11:34
Делегация России подала заявку на участие в ПАСЕ
11:34
Бузова протянула руку помощи изгнанному из "Спартака" Глушакову
11:24
"Предательство!": украинцы взвыли от обиды на Лорак
11:22
"Как мама": дочь Брежневой покорила красотой
11:12
В Башкирии женщина насмерть разбилась в ДТП
11:02
Отставка Лукашенко: Путин принял жесткое решение о судьбе Батьки
11:00
Синоптики назвали самые жаркие дни лета
10:50
Дебошира Блюменкранца с позором выгнали из "Дома-2"
10:45
Бузова воссоединилась с бывшим любовником
10:41
Больной Гафт о смерти единственной дочери: Я перед ней виноват
10:22
При пожаре на севере Москвы погиб человек
10:11
"Что он несет?": хающему Россию Кикабидзе устроили взбучку
09:57
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горя от ума"
09:50
"Надо спасать": народ бьет тревогу из-за изможденной Хлебниковой
09:30
На борту "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация
09:19
"Невероятная": народ обомлел от домашнего фото певицы Нюши
08:59
ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации
08:56
Пригожин высказался о странном отравлении Алибасова
08:21
Ведущего Первого канала обвинили в денежных махинациях
08:20
Верните Порошенко: украинцы взвыли от лицемерия Зеленского
08:07
Что прошептала любовница лежащему в гробу алкоголику Осину
06:23
В центре Москвы прохожим раздают отравленную газировку
04:10
Два истребителя столкнулись лоб в лоб над Германией
02:22
Аллергия и опухоли: опасные фрукты наводнили Россию
00:04
"Кровавый комик": испорченного Зеленского списали со счетов
22:19
Подробности грязной провокации Украины против России в ПАСЕ
22:04
"Стыдно за "короля": народ тошнит от нового клипа Киркорова
21:52
Нарколог объяснил ужасный вид Хлебниковой
21:28
Хоть ногой: шокирующие подробности секс-тура Панина по стране
21:05
Порошенко предложил план спасения Грузии
20:40
Бородина признала кризис в отношениях
20:20
Цекало стремительно теряет вес
20:19
Названо место проведения зимней Олимпиады-2026
20:00
Фатеева учится ходить после шести операций
19:54
Скорость таяния ледников Эльбруса увеличилась в три раза
19:27
Глава Ингушетии досрочно ушел в отставку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Аудиоверсия статей и бесконечные видео: новое на "Дни.ру"
Неузнаваемой Хлебниковой поставили неутешительный диагноз
Звезда "Папиных дочек" устроила эротические танцы в Тунисе (видео)
Шоу-бизнес

Раскрыт сенсационный секрет брака Гузеевой

Лариса Гузеева и Игорь Бухаров. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева и Игорь Бухаров вместе почти 20 лет. В близком кругу артистки рассказали, как паре удается сохранять отношения.
прочитано 552 раза

Не секрет, что у Ларисы Гузеевой непростой характер. О своем крутом нраве не раз высказывалась и сама популярная актриса. Тем не менее, уже почти 20 лет артистка замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Лариса подарила ему дочь Ольгу. В близком кругу рассказали, что союз Бухрова и Гузеевой сохраняется благодаря частым разлукам.

ПО ТЕМЕ

Языкастая Гузеева вступилась за униженную Володину

Неугомонный Харламов жестко прошелся по Гузеевой

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Сенсационный секрет выдала коллега ведущей шоу "Давай поженимся". "На майские праздники Лариса работала – снималась в Москве, а Игорь ездил отдыхать. Потом она на свой юбилей укатила путешествовать по Европе, а он работал. Секрет их долгих отношений, скорее всего, в том, что они в "острые моменты" разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга. Когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет", – цитирует человека из близкого окружения Ларисы Гузеевой сайт "Комсомольская правда".

Говорят, оба хорошо зарабатывают, поэтому супруги обзавелись домом в Куркино и квартирой в центре столицы, так что Гузеевой и Бухарову есть куда разъезжаться, когда в отношениях наступает точка кипения. "Что касается характеров, то Лариса эмоциональная, Игорь отходчивый. Но надо отдать должное – она всегда была и есть отменная хозяйка в доме!" – рассказала коллега Ларисы Гузеевой.

Автор: Наталья Аряева26 июня 2019, 11:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отставка Лукашенко: Путин принял жесткое решение о судьбе Батьки
Делегация России подала заявку на участие в ПАСЕ
Верните Порошенко: украинцы взвыли от лицемерия Зеленского
Путин подписал указ о контрударе по Западу

Шоу-бизнес

Обнародован сенсационный секрет брака Гузеевой
"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме
Стало известно о новом романе Плющенко
"Партак такой!": Савичеву разнесли за нелепую татуировку

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Как Фриске: родители при всех разворошили грязное белье Началовой

Шумиха вокруг покойной певицы не утихает
Шоу-бизнес

Повзрослевший сын Голубкиной и Фоменко вызвал фурор

Юноша никого не оставил равнодушным
Культура

Ефремов раскрыл причину смерти матери

Актриса не вставала с постели уже полгода
Шоу-бизнес

"В животе что-то взорвалось": Петросян внезапно разоткровенничался об Алибасове

Сын намерен обнародовать медицинские документы продюсера

Гороскоп

Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Российские чемпионки одержали блестящую победу
Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru