Раскрыт сенсационный секрет брака Гузеевой

Лариса Гузеева и Игорь Бухаров вместе почти 20 лет. В близком кругу артистки рассказали, как паре удается сохранять отношения.

Не секрет, что у Ларисы Гузеевой непростой характер. О своем крутом нраве не раз высказывалась и сама популярная актриса. Тем не менее, уже почти 20 лет артистка замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Лариса подарила ему дочь Ольгу. В близком кругу рассказали, что союз Бухрова и Гузеевой сохраняется благодаря частым разлукам.

Сенсационный секрет выдала коллега ведущей шоу "Давай поженимся". "На майские праздники Лариса работала – снималась в Москве, а Игорь ездил отдыхать. Потом она на свой юбилей укатила путешествовать по Европе, а он работал. Секрет их долгих отношений, скорее всего, в том, что они в "острые моменты" разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга. Когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет", – цитирует человека из близкого окружения Ларисы Гузеевой сайт "Комсомольская правда".

Говорят, оба хорошо зарабатывают, поэтому супруги обзавелись домом в Куркино и квартирой в центре столицы, так что Гузеевой и Бухарову есть куда разъезжаться, когда в отношениях наступает точка кипения. "Что касается характеров, то Лариса эмоциональная, Игорь отходчивый. Но надо отдать должное – она всегда была и есть отменная хозяйка в доме!" – рассказала коллега Ларисы Гузеевой.