"Статная и яркая": постройневшая Гузеева произвела фурор
Несколько дней назад актриса уехала вместе с невесткой Анной в столицу Италии. Они прогулялись по улицам Рима и увидели главные достопримечательности города.
На одном из снимков, опубликованных в социальных сетях, Лариса Гузеева позирует на фоне Испанской лестницы. Звезда примерила светлые штаны в полоску, голубую рубашку и шлепанцы. Летний образ звезда дополнила черной сумкой.
Многие пользователи отметили, что артистка выглядит очень молодо на снимке. "Лариса, стиль casual вам к лицу, молодит", "Выглядите потрясающе", "Классная Лариса! Вам так идет светлый цвет", – написали восхищенные подписчики.
Другие комментаторы оценили постройневшую фигуру знаменитости. Они признались, что восхищаются силой воли телеведущей. "Вы очень круто скинули вес. Молодец! Так держать", "Какая вы красивая и стройная!", "Статная и яркая", – делились мыслями пользователи.
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