Хотел отнять ребенка: экс-возлюбленная Булдакова раскрыла подноготную артиста

Мать единственного сына артиста поделилась воспоминаниями с Андреем Малаховым. По словам Зинаиды Старостенко, Алексей Булдаков пытался отнять у нее ребенка. Об этом женщина рассказала в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Зинаида Старостенко познакомилась со звездой, когда работала помощником режиссера на студии, куда артист пришел на пробы. Алексей Булдаков сразу покорил сердце женщины – он казался очень мужественным и выглядел как солдат.

"Человек говорил: "Я тебя люблю!" Через три месяца я забеременела. Алексей сказал, что мы распишемся, ребенка он запишет на себя. Сына признал, но с женитьбой решил повременить. Впрочем, это было неважно, нужно было поднимать сына. А эту роль он сыграл плохо", – рассказала гостья ведущему программы "Прямой эфир" Андрею Малахову.

Сын артиста появился на свет в 1988 году. Мальчика назвали Иваном. Через несколько лет Старостенко узнала, что Булдаков женился. Избранницей знаменитости стала бизнесвумен Людмила. У пары не было общих детей, и вскоре супруга актера изъявила желание общаться с Ванечкой.

"Он приехал ко мне с Люсей. Она была в красном платье, с черными волосами (я почувствовала, что она играла в "инспекцию"), отметила, что походка у ребенка, как у Леши. И тут он говорит: "Отдай мне Ваньку!" Это был двойной удар: сначала он выбрал другую, а теперь захотел забрать сына", - рассказала женщина присутствующим в студии "Прямой эфир".

Экс-возлюбленная артиста не скрывает, что боялась потерять отпрыска, поэтому увезла Ивана и старшую дочь на Мальту. Там семейство проживает до сих пор.

Алексей редко виделся с сыном. Их последняя встреча состоялась в январе 2019 года. Артист обещал подарить Ивану квартиру в Москве. Однако после его смерти стало известно, что все имущество знаменитости переходит Людмиле. Своего ребенка Булдаков в завещании не указал.

"Я не понимаю, почему мой сын должен остаться ни с чем. Люся твердила, что он ей как сын, нагло просила звать ее мамой, хотя родная мать жива. Это же кощунство!" – возмутилась Зинаида в программе "Прямой эфир".

В одном из выпусков ток-шоу Людмила говорила, что намеревается подарить Ивану квартиру в столице, однако пока не может этого сделать. Вдова артиста не хочет терять прописку в Москве. Зинаида не верит обещаниям соперницы.