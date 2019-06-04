"Целительную" могилу Началовой признали опасной
Редакторам ток-шоу удалось найти девушку Викторию Романову, которая верит, что место погребения Юлии Началовой поможет исцелиться. Более того, в студии "Прямого эфира" она рассказала, что благодаря походам к звезде смогла избавиться от мигрени и затяжной депрессии.
"Я хочу призвать причислить Юлию Началову к лику святых. На основании почитания при жизни и после – это, во-первых. Во-вторых, на основании фактов чуда на мощах", - заявила Виктория Романова присутствующим.
Выслушав гостью, Андрей Малахов рассказал, что Виктория такая не одна. Прессе стали известны случаи, когда люди берали с могилы Началовой землю, считая, что она целительна, а также несли на могилу крем и воду, желая зарядить.
Съемочная группа программы "Прямой эфир" обратилась за комментарием к бывшему пресс-секретарю Юлии Началовой Анне Исаевой. Пиар-менеджер негативно относится к шумихе, которая началась вокруг захоронения певицы. По словам Исаевой, Началова была обычным человеком, которому были не чужды земные проявления.
"Это обыкновенный, такой же, как и мы все человек, который совершал ошибки, огрешности, который был грешен, как и любой человек, живущий на этой земле, любой христианин. Да, это был светлый человек, но это не дает право людям думать о том, что она могла бы заряжать воду или думать о том, что она могла бы как экстрасенс решать какие-то вопросы. Здесь люди перегибают палку", – рассказала пресс-секретарь.
По словам Исаевой, артистка не была набожной. Дома у звезды на комоде соседствовали православная икона и защитный амулет в форме ладони, которым пользуются евреи и арабы – Хамса.
Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов вспомнил, что 12 лет назад делал передачу о чебаркульском мальчике Славе, который умер в десятилетнем возрасте. Мать мальчика заявила тогда, что ее сын пророк, и в буквальном смысле создала секту. Женщина продавала камни и землю с могилы сына, обещая чудо.
Присутствующий в студии ток-шоу "Прямой эфир" психолог Александр Невеев отметил, что разговоры о святости Юлии Началовой могут быть очень опасны.
"Те люди, которые создают культ Юлии Началовой, вы вообще понимаете, к чему это может привести? Ведь люди, которые поверят в ее святость, а потом церковь это не подтвердит, они ведь массово уйдут в раскол. Как это уже было с рядом так называемых народных святых. Нельзя играть такими вещами как святость. Если вы связываете имя Началовой с христианством, то давайте вспомним, что она нуждается в наших молитвах, поместите ее в свой помянник", – рассудил специалист.
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