Жуткое убийство молодой чиновницы возбудило Малахова
В минувшие выходные в Подмосковье разразился скандал – бывшего главу Раменского муниципального района Андрея Кулакова обвиняют в убийстве 39-летнего зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Подмосковный детектив возбудил любопытство Андрея Малахова. Именно этому факту был посвящен сегодняшний выпуск программы "Прямой эфир".
Поговаривают, что Исаенкова была любовницей подозреваемого. Сам Андрей Кулаков не скрывает, что умершая была для него близким человеком.
"Исаенкова Евгения была очень активная, работала с моим подзащитным. Да, между ними имелась определенная симпатия. Они знакомы были достаточно долгое время. Они работали в администрации Раменского района. Мой подзащитный ее искал. Начиная с самого утра и до самого вечера, потому что ее исчезновение было для него неожиданностью. Никаких объективных доказательств его причастности к этому преступлению в материалах уголовного дела просто нет", – рассказал адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев корреспонденту "Прямого эфира".
Коллеги Исаенковой предполагают, что мотивом преступления могла стать ее профессиональная деятельность. Евгения не скрывала, что у нее были враги.
Зампредседателя общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова исчезла в ночь с 1 на 2 мая. Тело женщины обнаружили только 4 мая в ее иномарке на пустыре. Правоохранительные органы выяснили, что Евгения скончалась от удушения. В студии программы "Прямой эфир" стало известно, что умершая была разведена и воспитывала десятилетнюю дочь.
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