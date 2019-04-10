Обнаружившая мертвого Булдакова актриса подробно рассказала о трагедии
За несколько дней до смерти Алексей Булдаков вместе со своими друзьями ловил рыбу на Байкале. Артисту вдруг захотелось исполнить свою давнюю мечту: побывать в Монголии.
"Там 500 километров и Монголия. Все была так замечательно. Он восхищался. Мы ездили даже в гости в юрту, посмотреть, как живут местные люди. Накануне мы пошли Люсе – его жене подарки купить, порадовать ее. Поужинали, пошли все отдыхать", - рассказала Татьяна Руднева в студии "Пусть говорят".
Утром, когда надо было ехать в аэропорт, Алексей Булдаков не вышел. Это показалось странным - обычно артист был очень пунктуален. Друзья долго стучали в дверь запертого изнутри номера, но ответа не было. Вызвали администратора, который принес запасные ключи.
"Открыли дверь, а там, удивительно, он как спал, у него рука была положена под голову. Он прикрылся одеялом. Я вообще подумала, что он спит. А потом был шок. Все были в истерике, в ужасе. Врачей вызвали. Когда судебно-медицинская экспертиза была они сказали, что у него тромб оторвался", – вспомнила подруга знаменитости.
Вдова актера Людмила Булдакова, которая также присутствовала на съемках "Пусть говорят", отметила, что супруг на здоровье не жаловался. Иногда, правда, говорил об усталости. Она жалеет, что не показала возлюбленного врачу.
Напомним, Алексей Булдаков скончался 3 апреля, на 69-м году жизни. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.
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