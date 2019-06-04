Корчевников напугал народ расплывшимся лицом
Народ переживает за Бориса Корчевникова. Фолловеры благодарят ведущего программы "Судьба человека" за интересные и добрые передачи. В то же время они призывают Корчевникова следить за здоровьем.
Некоторые комментарии особой деликатностью не отличаются. "Борис поправился прям", "Че это его так разнесло?" – пишут пользователи.
Другие, заметив изменения во внешности Бориса Корчевникова, пожелали ему выздоровления. "Борис, здоровья Вам! Мы Вас очень любим! Храни Вас Господь!" – пишут комментаторы. Нашлись среди них и "правдорубы". "Может, вы все успокоитесь насчет внешности Бориса, вспомните Фриске, как она изменилась, у нее тоже было такое заболевание, как и у Бориса, опухоль мозга", – решил "прояснить ситуацию" один из них.
На днях фанаты уже обращали внимание на то, что шоумен изменился внешне. Борис Корчевников сильно располнел, причем в подозрительно короткие сроки. Поклонники, припомнив, что несколько лет назад телеведущий боролся с опухолью мозга, сделали вывод: болезнь снова дала о себе знать.
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