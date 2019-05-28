"Он на лекарствах": Корчевников сильно изменился из-за болезни

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Вторник 28 мая
Лента новостей
12:13
Новый курорт Reethi Faru Resort: эксклюзивный отдых на Мальдивах
11:59
В Москве эвакуируют ЦДМ на Лубянке
11:10
В Саратовской области семиклассник порубил сверстницу топором
10:53
Звездные семьи получили премию Family Awards 2019
10:08
Китайские туристы погибли в страшном ДТП в Уссурийске (видео)
09:57
Чиновникам запретили закупать импортное вино
09:44
Российский хоккеист попал в грязный скандал с наркотиками
09:31
"В семье не без урода": близким Жанны Фриске раскрыли правду
09:01
Каменских сделала интимное признание
08:44
Певицу Валерию сняли в постели с другим мужчиной
08:29
Зеленский тянет руки к Крымскому мосту
08:17
В смерти Кобзона найден мистический след
06:10
Лицемерного Диброва посадили в лужу
05:33
Известная модель избила сына Дэвида Бэкхэма
04:26
Курение кальянов вызывает туберкулез
02:08
"Никогда не забуду!": Киркоров благословил чемпиона
00:07
Беременную невесту вышлют из постели Тимати
21:56
Бузова появилась на публике в подарке от Тарасова
21:53
Повесят на дереве: Зеленскому предсказали страшную смерть
21:49
Жену Овечкина поздравили с беременностью
21:49
Гороскоп на июнь
21:18
Киркоров с автоматом довел до инфаркта Дробыша
21:11
"Единая Россия" поможет жертвам автомошенников
21:08
Снявший кольцо Харламов "спалился" перед Асмус
20:43
У 19-летней дочери Маликова проснулся материнский инстинкт
20:38
Бондарчук выбирает имя новорожденной малышке
20:35
В Уфе двое детей отравились бытовым газом
20:07
Пустившим грязные слухи о шизофрении Степанова вынесли предупреждение
19:57
Дочь Боярского раскрыла семейную тайну
19:57
Отправленному в тюрьму Порошенко нанесли новый удар
19:35
Королева одобрила роман 17-летнего сына с красоткой-моделью
19:04
Обрушение крыши на заводе убило двух человек
18:28
Водонаева в ужасе бросилась к врачам
18:24
Гадкий альфонс: Шепелев изобличил звезду российских сериалов
17:50
Фестиваль "Небо: теория и практика": Как это было
17:34
Самые безумные просьбы к пластическому хирургу
17:15
Зеленского отчитали из-за вероломного плевка в друзей
17:03
Матерился и бил: мать раскрыла подробности неудачного брака Полищук
16:57
"Несовместимо с семьей": Бородина сделала громкое заявление
16:25
Беременная невеста Тимати может потерять ребенка
16:14
Раскаявшийся отец Децла публично признал свою вину
16:12
Под Москвой приезжий украл из банкомата почти 100 тысяч
15:40
"Смотреть больно": Савельева показалась после родов
15:34
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
15:19
Есть раненые: в Ставрополе на журналистов известной газеты набросились с ножом
15:09
Оскорбившему украинцев Зеленскому поставили ультиматум
15:03
Мария Шукшина выживает из квартиры взрослого сына
14:59
Молодая любовница ждет ребенка от Сергея Астахова
14:47
"Обожаю": Собчак не до сна из-за инвалида и карлика
14:44
Известная актриса возбудила россиян фигурой в купальнике
14:26
Солнечная Suzuki Vitara: удачное обновление
14:16
"Сейчас как врежу!": народная артистка набросилась на любовника Максаковой
14:08
Володин оценил итоги выборов в Европарламент
14:04
Как жара влияет на женский организм
14:01
Напавшего на журналиста чиновника исключают из "Единой России"
14:01
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
13:43
Растопырившаяся Волочкова попала за решетку (видео)
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года
13:32
Алибасов бросил жену с новорожденной дочкой
13:27
"Колготки в сеточку и короткая юбка": муж Поклонской поделился пикантными воспоминаниями
13:24
Докатились: на Украине распространили нелепые слухи о Путине
13:24
Около 300 кг сыра из Европы сожгли в Петербурге
13:17
В России хотят вернуть практику сдачи бутылок
13:05
Правила призыва в армию серьезно ужесточат
13:02
В праймериз "ЕР" участвовало рекордное число молодых людей
12:53
"Он меня никуда не отпускал": Федосеева-Шукшина рассказала о муже-деспоте
12:48
Заключенные подняли бунт и совершили массовый побег из колонии в Одессе
12:19
"Это больно и трагично": Пригожин поставил точку в семейной распре
12:13
Голая Меркель верхом на медведе вызвала оторопь
12:13
"Хуже, чем в том колхозе": объехавший МКАД Лукашенко пожаловался на бардак
11:50
"Место жены – на кухне!": Каменских распекли за "горячее" фото из ванной
11:49
Максакова со слезами покаялась перед бывшим мужем
11:39
"Не вздумайте ехать": фото пустующего Крымского моста вызвало экстаз у украинцев
11:38
Сын экс-сенатора устроил гонки с полицией и сбил инспектора ДПС
11:35
"Я приветствую цветные революции": Диброва разнесли за публичную истерику
11:19
У стен Кремля подают завтраки за 40 тысяч рублей
10:46
Изменившуюся Лорак перестали узнавать
10:40
"Возраст берет свое": опустившуюся Шарапову списывают со счетов
10:37
Зеленский публично опозорился из-за неприятного запаха
10:34
Москвичка бросила ребенка в торговом центре ради наркотиков
10:14
65-летняя Татьяна Веденеева показала клубничку
10:08
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
09:59
Женственная Арзамасова произвела фурор (видео)
09:38
Российским чиновникам дадут очередную прибавку к зарплате
09:37
"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение
09:01
"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли
08:51
Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
08:36
На фестивале "Все цвета джаза" объявили победителей V премии Радио JAZZ
08:14
Россияне довели опозоренного Овечкина
08:07
Гороскоп на неделю
06:30
Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина
06:24
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
04:33
Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика
02:14
"Полный набор советского алкоголика": Самбурскую смешали с грязью после истерики
00:21
"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление
22:37
"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
22:03
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
20:26
"Я тебя люблю": Агутин растрогал нежным посланием
19:28
Россия вырвала у чехов лакомый кусок
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
Зеленского предупредили о серьезной опасности
Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика
Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
Шоу-бизнес

"Он на лекарствах": Корчевников сильно изменился из-за болезни

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
В Сети поклонники обсуждают, как сильно изменился Борис Корчевников. По мнению фанатов, это связано с опухолью мозга, которую он лечил несколько лет назад.
прочитано 1329 раз

Поводом для обсуждений стал новый выпуск передачи "Судьба человека", героиней которого была легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Все внимание зрителей было приковано не к гостье, а к ведущему Борису Корчевникову. По их мнению, он сильно располнел, причем в подозрительно короткие сроки.

ПО ТЕМЕ

Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ

Похож на бомжика: осунувшийся Корчевников перестал следить за собой

 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Фанаты, припомнив, что несколько лет назад Корчевников боролся с опухолью мозга, сделали вывод: болезнь снова дала о себе знать. "Давайте все помолимся за Бориса...", "Вспомнила, что слышала о болезни Бориса, увидев его так сильно опухшим. Надеюсь, он следит за своим состоянием", "Люди пишут об изменении внешности Бори. У него, к сожалению, опухоль мозга была обнаружена. Я очень надеюсь, что набор веса не из-за кортизоновых препаратов и ухудшения здоровья. Мне он очень нравится как человек и ведущий, дай бог ему здоровья. Пожалуйста, будьте добрее, потому что никто не знает, злокачественная эта опухоль или нет. Про это он старается не говорить, но, видимо, так как он на лекарствах, не все хорошо. Удачи и здоровья", – пожелали поклонники в Сети.

Борис Корчевников. Кадр youtube.com

О том, что у Бориса Корчевникова опухоль мозга, стало известно несколько лет назад. Телеведущий заявил, что смог побороть болезнь, пережив операцию. Теперь он помогает онкобольным. Борис Корчевников не только подбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.

Автор: Наталья Аряева28 мая 2019, 11:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Прекрасный, чуткий ведущий. Здоровья крепкого!
Гость
Ответить
Моя благодарность тем, кто показал мне чудо-сайт O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁C︁O︁M︁/9G6B72F Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Максим Фадеев неожиданно сменил профессию
"Он на лекарствах": Корчевников сильно изменился из-за болезни
Вернувшаяся в Россию дочь Андрея Кончаловского расплакалась от увиденного
Яббаров покаялся в грехах после изгнания из "Дома-2"

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Шоу-бизнес

Каменских сделала интимное признание

Артистка рассказала о конфликтах в семье
Шоу-бизнес

В смерти Кобзона найден мистический след

Сбылось страшное пророчество
Шоу-бизнес

"В семье не без урода": близким Жанны Фриске раскрыли правду

В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Шоу-бизнес

Россиянку затравили после триумфа на украинском шоу "Голос.Дети"

Участница возмутила граждан Незалежной

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Ослепительный Киркоров резко помолодел
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru