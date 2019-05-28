"Он на лекарствах": Корчевников сильно изменился из-за болезни
Поводом для обсуждений стал новый выпуск передачи "Судьба человека", героиней которого была легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Все внимание зрителей было приковано не к гостье, а к ведущему Борису Корчевникову. По их мнению, он сильно располнел, причем в подозрительно короткие сроки.
Фанаты, припомнив, что несколько лет назад Корчевников боролся с опухолью мозга, сделали вывод: болезнь снова дала о себе знать. "Давайте все помолимся за Бориса...", "Вспомнила, что слышала о болезни Бориса, увидев его так сильно опухшим. Надеюсь, он следит за своим состоянием", "Люди пишут об изменении внешности Бори. У него, к сожалению, опухоль мозга была обнаружена. Я очень надеюсь, что набор веса не из-за кортизоновых препаратов и ухудшения здоровья. Мне он очень нравится как человек и ведущий, дай бог ему здоровья. Пожалуйста, будьте добрее, потому что никто не знает, злокачественная эта опухоль или нет. Про это он старается не говорить, но, видимо, так как он на лекарствах, не все хорошо. Удачи и здоровья", – пожелали поклонники в Сети.
О том, что у Бориса Корчевникова опухоль мозга, стало известно несколько лет назад. Телеведущий заявил, что смог побороть болезнь, пережив операцию. Теперь он помогает онкобольным. Борис Корчевников не только подбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.
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