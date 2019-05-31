Вербующая российских пенсионеров организация доводит их до могилы
Пенсионерка Татьяна Галанова рассказала съемочной группе ток-шоу, что ее супруг Виталий Стрелков, с которым она прожила 25 лет, наложил на себя руки после того, как стал частью этой корпорации. По словам пенсионерки, ее муж хотел найти подработку, а нашел свою смерть.
Виталий Стрелков искал место охранника и поэтому откликнулся на соответствующую вакансию. Его позвали на собеседование в офис. Уже на месте выяснилось, что пригласили мужчину на должность дистрибьютера БАДов в компанию "Тяньши".
На новой работе Стрелкову обещали золотые горы и безбедную старость. Пенсионер поверил сказкам сотрудников организации. Однако в семье денег не прибавилось. Более того, мужчина опустошил все счета и взял несколько кредитов, якобы на развитие собственной карьеры в "Тяньши".
"Он был просто как зазомбирован, знаете, замирает и смотрит в одну точку. Он перестал телевизор смотреть, есть перестал", – вспоминает Татьяна Галанова.
Знакомство Виталия Стрелкова с "Тяньши" закончилось трагедией. Одним январским утром пенсионер уехал из дома и пропал. Вскоре его жене позвонила соседка и рассказала, что нашла разбитую машину ее мужа. Женщина помчала на дачу и на втором этаже увидела своего избранника, но уже мертвого. Татьяна Галанова уверена сотрудники "Тяньши" довели ее мужа до могилы.
По словам психологов, в подлобных организациях используются методы подавления воли и сознания, такие же, к слову, применяются и в сектах. А именно: вербовка новых участников обманными методами под видом трудоустройства, ложь о размере будущих доходов, сказки о светлом будущем, культ личностей лидеров компании и многое другое.
Еще одной жертва сетевого маркетинга стала Марина Бойко. Муж пенсионерки заболел онкологией, срочно требовались деньги на лечение. Женщина решила найти подработку.
"Я увидела объявление, на вакансию помощника руководителя. Я пришла туда, меня приняла сама руководитель группы", – вспомнила о своем знакомстве с компанией "Тяньши" Бойко.
Марина отмечает, что в корпорации ей назначили наставника. По словам пенсионерки, куратор быстро взял ее в оборот. Она не заметила, как стала выполнять все его указания.
"Меня просто вынудили психологически взять кредит на миллион рублей. Когда я перестала платить, просто нечем уже было, вылилось в четыре миллиона рублей", – поделилась пенсионерка.
После были суды, Марину Бойко признали банкротом. Женщина потеряла единственное жилье и мужа, который умер, не дождавшись денег на лечение. сейчас пенсионерка скитается по родственникам и живет впроголодь.
Присутствующих в студии "Прямого эфира" экспертов удивило, что пожилым людям с мизерными доходами банки выдавали такие большие кредиты. Как оказалась, сотрудники компании "Тяньши" делали поддельные трудовые книжки и справки о доходах для своих дистрибьютеров.
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