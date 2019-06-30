Странный облик Серова вызвал переполох
Александр Серов в последнее время все больше расстраивает почитательниц его таланта. Нарекания вызывает внешность артиста: отмечают, что он поправился, у него обвис подбородок, да и прическу подбирает неудачную.
Недавнее выступление артиста в пятизвездочном отеле Four Seasons и вовсе ввергло фанаток в уныние. Зрительницы разглядели выпуклость на брюках секс-символа 80-х. "Раньше на Серове штаны сидели идеально! Такой красавчик был", "Что это за мешок?", "Саша уже не тот, увы", – комментируют облик Александра Серова поклонницы.
Одна из версий, выдвинутых подписчиками Александра Серова в соцсетях, списывает изменения во внешности артиста на пристрастие к алкоголю. Сам 65-летний певец все эти сообщения не комментирует, пишет "Экспресс-газета".
Недавно было опубликовано секретное видео со свадьбы любимой дочери певца Александра Серова. Выяснилось, что загадочного зятя исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" зовут Роман. Новоиспеченный муж Мишель – бизнесмен.
Александр Серов не смог приехать в ЗАГС, однако на праздничном банкете присутствовал.По слухам, артист потратил на праздник дочери 5 миллионов рублей.
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