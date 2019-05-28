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Общество

Малахов выяснил судьбу печально известных сестер Хачатурян

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Шоумен Андрей Малахов вновь обратил внимание общественности на дело трех сестер Хачатурян из Москвы. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" обнародовали заявление адвоката девушек.
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На прошлой неделе состоялась пресс-конференция, посвященная расследованию убийства бизнесмена Михаила Хачатуряна. Следствию удалось установить факт насилия со стороны предпринимателя по отношению к дочерям.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Мы ознакомились с экспертизами биологическими, которые выявили следы ДНК Михаила и одной из дочерей на одном и том же комплекте постельного белья", – сообщил адвокат Ярослав Пакулин.

Теперь родственники сестер Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян со стороны матери собираются настаивать на том, чтобы следственные органы возбудили уголовное дело в отношении самого Михаила Хачатуряна посмертно. Девочки, по их мнению, должны быть признаны потерпевшими, так как убийство они совершили под влиянием длительной психотравмирующей ситуации.

Адвокат Кристины Хачатурян – Алексей Липцер сообщил, что ожидает положительного исхода разбирательства для своей подзащитной. Юрист рассказал о судьбе сестер корреспонденту ток-шоу "Прямой эфир".

"Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев уголовное дело будет окончено. Доказательств достаточно и большая часть из них – это те доказательства, которые говорят в пользу девочек. Никакой общественной опасности они представлять обществу не могут", – рассказал Алексей Липцер в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".

Меж тем близкие и друзья Михаила Хачатуряна не признают результаты экспертизы. Они не могут поверить в то, что верующий мужчина насиловал свою дочь. Тот факт, что девочки могут избежать наказания, очень тревожит их. Ангелину, Кристину и Марию родственники со стороны отца считают убийцами.

Также стало известно, в каком сейчас состоянии находятся девушки. "Сейчас они еще более-менее, а когда пришли в первый раз, то это было что-то с чем-то. Любой шорох – и казалось, что они умрут от страха. Дергались ночью. И сейчас Ангелина со мной живет, спим на одной кровати. После посещения Следственного комитета она сразу дергается. Конечно, они все понимают, они осознают, они раскаиваются, но это было безвыходное положение. Деваться им было некуда. Им надоело это насилие. Мало того что физическое, но и сексуальное", – рассказала родственница девушек Ольга Григорьева в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".

Напомним, в июле прошлого года в Москве были задержаны три сестры – Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Их обвинили в убийстве отца Михаила. Девочки свою вину не отрицали. На допросе выяснилось, что Хачатурян систематически издевался над наследницами – бил, оскорблял, склонял к интимной связи. В ожидании суда сестры должны жить раздельно, им запрещено общаться друг с другом.

Автор: Руслана Алексеева28 мая 2019, 18:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хотят отмазать девчонок.
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тому, кто показал мне этот сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/42TMMU Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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