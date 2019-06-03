"Святая Юлия": россияне поддержали постройку храма в память о Началовой

Идея построить в Воронеже, на родине Юлии Началовой, храм-памятник зародилась совсем недавно. Но благодарные земляки с энтузиазмом ее восприняли. И предлагают для возведения знаковые места города.

Судя по откликам, многочисленные поклонники Началовой искренне рады, что в столице Черноземья может появиться грандиозное культовое сооружение. Ведь город гордится Юлей, а все его жители – тем, что были ее современниками, соседями, друзьями.

"Я думаю, храм нужен, – говорит знакомый легендарной певицы. – Я учился с Началовой в одной музыкалке (7-я), и это позволило мне с детства понять одну истину: все люди равны. Хочу водить к храму детей и рассказывать им эту историю. Хочу ходить в этот храм и молиться, чтобы Господь избавил меня от гордыни".

"Как это справедливо – создать храм в честь Ю. Началовой, – пишет другая поклонница. – Она была поистине святой православной мученицей – с ее талантом и красотой не удостоилась от "властей придержащих" ни званий, ни концертов на ТВ, но народ все равно знал и любил ее, нашу святую Юлию".

Многие убеждены, что храм необходимо построить рядом с администрацией на площади Ленина вместо Театра оперы и балета, который сейчас все равно собираются сносить ввиду аварийного состояния. Тем более, что в самом конце XIX века на этом месте стояла часовня во имя Смоленской иконы Божией Матери. В 1925 году большевики ее снесли, а теперь историческая справедливость может быть восстановлена.

Конечно, РПЦ вряд ли признает Юлию Началову святой – было бы странно и нелепо. Это же не Матрона Московская и не Ксения Петербургская, чей жизненный путь для всех верующих – пример истинной веры и служения. Но в памяти и сердцах людей Юлечка всегда будет самой красивой, самой любимой и самой доброй.

Ранее пресс-секретарь певицы Анна Исаева на вопрос: "Была ли Началова святой?" – ответила: "Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном – будьте аккуратны с этим вопросом".