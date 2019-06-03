"Залечат до смерти": Максакова переживает за дочь убитого Вороненкова
Мария Максакова напомнила журналистам, что дочь ее покойного мужа, по слухам, проходит лечение в наркологическом диспансере. Недавно были опубликованы шокирующие кадры с изможденной девушкой. Репортеры отправились в названную клинику, но Екатерины там не обнаружили.
"Боюсь, могут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали", – заявила Мария Максакова в программе на канале НТВ. По ее словам, мать Екатерины заверила, что та неизлечима, и можно оформить опекунство, получив наследство покойного отца.
Мария Максакова пытается выяснить, кто убил два года назад депутата Дениса Вороненкова. Ранее оперная дива утверждала, что заказчик убийства – ее первый супруг, Владимир Тюрин. Однако позже подозрение пало на Дениса Панаитова, который на долгое время был вхож в дом звезды и даже обменялся квартирой с политиком. Максакова считает, что предприниматель поступал так из корыстных побуждений, и просит Следственный комитет проверить информацию, пишет StarHit.
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