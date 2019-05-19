Максакова пустила по миру бывшую жену Вороненкова

Мария Максакова отсудила у бывшей жены Дениса Вороненкова оставшуюся после его гибели недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом и офисные помещения оцениваются в миллиард рублей.

Разбирательства по иску Марии Максаковой завершились 17 мая. Суд принял решение в пользу оперной дивы. Она стала обладательницей недвижимости на сумму один миллиард рублей.

Эксперты считают самой дорогой недвижимостью погибшего в Киеве Дениса Вороненкова квартиры на Тверской улице. Общая площадь элитного жилья – 760 квадратных метров, ее оценивают более чем в полмиллиарда рублей. Кроме того, большие апартаменты в 189 квадратных метров, которые Денис успел переписать на Марию, находятся в деловом центре "Москва-Сити", на 34 этаже башни "Москва". Они стоят примерно 100 миллионов.

Супруга Марии Максаковой Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева в марте 2017 года. После этого и начались судебные разбирательства по поводу наследства между третьей женой политика и другими родственниками ее мужа. Мария заявила, что вся недвижимость, оставшаяся после гибели Вороненкова, была незаконно переписана на близких второй жены Дениса.

Мария Максакова сейчас живет в Киеве и в Россию возвращаться не планирует. Часть недвижимости, оставшейся после смерти мужа, уже выставлялась на продажу. Летом 2018 года оперная дива тайно вышла замуж за Далхата Халаева и переписала на него квартиру на Краснопресненской набережной.

Жилье площадью 260 квадратных метров с окнами, выходящими на Дом правительства, оценивалось в 130 миллионов рублей. Халаев перед искушением не устоял и попытался продать квартиру. Мария Максакова обратилась в суд и вернула свое имущество, напоминает StarHit.