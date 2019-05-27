Максакова со слезами покаялась перед бывшим мужем

Мария Максакова заявила о непричастности Владимира Тюрина к убийству ее мужа Дениса Вороненкова. Оперная дива публично покаялась перед бывшим супругом.

Дениса Вороненкова убили в марте 2017 года. Вскоре официальные лица Украины выдвинули версию о том, что это акт российской агрессии, а потом генеральный прокурор Юрий Луценко назвал заказчиком убийства бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. "Беспардонная, наглая и циничная, отвратительная версия с причастностью к убийству моего первого мужа Тюрина Владимира Анатольевича. Я не знаю, как с ума не сошла от этой мысли", – призналась Мария Максакова в передаче "Новые русские сенсации".

Тогда безутешная вдова на эмоциях дала показания и подписку о неразглашении. "Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", – пояснила она.

Мария долго не могла поверить в причастность Владимира, но ее "обрабатывали". В итоге она допустила, что бывший муж и отец двоих детей является заказчиком этого преступления. Максакова оборвала все контакты с Тюриным, пытаясь принять мысль о том, что некогда любимый человек совершил такое злодеяние.

По словам артистки, если после их расставания страдал Тюрин, то она два года жила в аду после убийства Вороненкова, поэтому теперь они квиты. Такое заключение оперная певица сделала со слезами на глазах.

После того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Мария Максакова изменила показания в Шевченковском суде Киева, и версия Юрия Луценко развалилась. Выступление в суде она считает публичным покаянием перед Тюриным.

"Думаю, что он меня поймет. Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения. Я думаю, из моего поведения, из того, что я пошла в суд, выступила... Он же, наверное, понимает, что это и есть "прости", – пояснила Мария Максакова. Разобравшись во всем, певица выразила надежду на встречу с Владимиром Тюриным.