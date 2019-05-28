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Шоу-бизнес

"Дрянь она подлая": народ распял Марию Максакову

Мария Максакова. Кадр youtube.com
На Украине разнесли оперную певицу. Местная журналистка и видеоблогер Ольги Шарий подловила Марию Максакову на противоречивых словах.
прочитано 898 раз

Ольга Шарий сделала выпуск на своем Youtube-канале, посвященный скандально известной артистке. "Мария Максакова куда-то пропала с радаров, не получилось у нее петь в оперном театра, не получилось у нее стать звездой украинской оперы", – язвительно подметила журналистка.

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Далее она в едком саркастическом стиле прокомментировала программу "Чистосердечное признание" на НТВ, героиней которой стала Мария Максакова. Видеоблогер высказалась по поводу версий об убийстве мужа певицы, экс-депутата Дениса Вороненкова и якобы существующих несостыковках в подаче их Марией Максаковой.

Кроме того, Ольга Шарий отметила, что оперная дива утверждала, что на Украине царит демократия, а потом говорила обратное. Пользователи Сети в комментариях тоже ополчились на Марию Максакову и составили массу резких негативных комментариев в ее сторону.

"Дрянь она, подлая, все она знала! Гадила на голову всем и в том числе собственной стране!", "Молодец! Поставила эту засранку на место!", "Пониженная социальная ответственность на лицо", "На лету переобувается!!!", "Ах ты пела?! Это дело. Так пойди же Попляши!", – распяли Марию Максакову фолловеры канала Ольги Шарий.

Автор: Валерия Нарская28 мая 2019, 14:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Беги, Машка, заметай следы! Бить будут и больно. Теперь Окраине ты не интересна.
Гость
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Моя искренняя благодарность тому, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/1FOMXB Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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