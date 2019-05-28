"Дрянь она подлая": народ распял Марию Максакову
Ольга Шарий сделала выпуск на своем Youtube-канале, посвященный скандально известной артистке. "Мария Максакова куда-то пропала с радаров, не получилось у нее петь в оперном театра, не получилось у нее стать звездой украинской оперы", – язвительно подметила журналистка.
Далее она в едком саркастическом стиле прокомментировала программу "Чистосердечное признание" на НТВ, героиней которой стала Мария Максакова. Видеоблогер высказалась по поводу версий об убийстве мужа певицы, экс-депутата Дениса Вороненкова и якобы существующих несостыковках в подаче их Марией Максаковой.
Кроме того, Ольга Шарий отметила, что оперная дива утверждала, что на Украине царит демократия, а потом говорила обратное. Пользователи Сети в комментариях тоже ополчились на Марию Максакову и составили массу резких негативных комментариев в ее сторону.
"Дрянь она, подлая, все она знала! Гадила на голову всем и в том числе собственной стране!", "Молодец! Поставила эту засранку на место!", "Пониженная социальная ответственность на лицо", "На лету переобувается!!!", "Ах ты пела?! Это дело. Так пойди же Попляши!", – распяли Марию Максакову фолловеры канала Ольги Шарий.
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