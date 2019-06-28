Подробности личной жизни звезд неизменно привлекают внимание поклонников. Знаменитости и сами порой рады делиться ими. Чтобы вы не пропустили самые яркие звездные сплетни и слухи, "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 июня 2019 года.

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