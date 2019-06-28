Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 июня 2019 года
Популярная певица Светлана Лобода объявила в Instagram, что "пора замуж". Пост вызвал настоящий переполох среди поклонников.
"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж", – сообщила Лобода. А в Stories артистка разместила видео, на котором ее дочь обнимает молодоженов. Комментаторы осыпали звезду поздравлениями.
Материал дополняется.
Артистку разнесли за неудачное фото
Артистка вызвала переполох своим заявлением
Медик жестко отреагировал на слова сына продюсера
Артистка выступила с заявлением
Популярные темы форума
Анальный секс
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Но это не призидент в Грузии
Как вам презик Зеленский?
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Алибасов всех обманул?
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Ходит в одних носках две недели
Маленький член
Сестры Хачатурян
Когда пьяный поднимает руку
хочу попробовать с МЖМ
Родители выдают замуж
Барановская
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Большие соски что делать?
Сколько можно прожить без секса?
Переспать за машину?
Хочу быть содержанкой
Соврала про возраст
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Брат молодого человека
Интересно у Меладзе дочки ,какие отношение у них с Джанабаевой?
Вибратор
Подруга выходит замуж за моего брата
Начальница уволила из-за ревности
ягоды во время диеты