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Лобода обнародовала кадры со свадьбы

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба
Светлана Лобода объявила в Instagram, что "пора замуж", и вызвала настоящий переполох среди поклонников. Певица выложила и видео с торжественного мероприятия.

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прочитано 2767 раз

О личной жизни Светланы Лободы известной крайне мало. Певица предпочитает не распространяться об этом, уделяя внимания при общении с журналистами карьере. Уход из группы "ВИА Гра" пошел артистке на пользу – Светлана стала одной из самых успешных исполнительниц, в активе которой множество наград и дружба с именитыми представителями отечественного шоу-бизнеса.

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Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Впрочем, артистка считает своим главным достижением рождение второй дочери Тильды. Кто ее отец, неизвестно. Светлана хранит упорное молчание, что распаляет любопытство поклонников и журналистов. Можно представить их реакцию, когда Лобода заявила, что "пора замуж".

В Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. Светлана запечатлена со старшей дочерью Евой. "Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Лобода.

А в Stories артистка разместила видео, на котором ее дочь обнимает молодоженов. Правда, новоиспеченной супругой стала не Светлана, а ее сестра. К такому выводу пришли комментаторы, осыпавшие звезду поздравлениями. Когда выйдет замуж сама Лобода, остается только гадать.

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

Автор: Наталья Аряева28 июня 2019, 09:06

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя благодарность всем тем, кто показал мне чудо-сайт <цензура>︂SHBE︂R︂R︂I︂ES︂.︂COM/H3PDDC Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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