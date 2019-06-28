Лобода обнародовала кадры со свадьбы
О личной жизни Светланы Лободы известной крайне мало. Певица предпочитает не распространяться об этом, уделяя внимания при общении с журналистами карьере. Уход из группы "ВИА Гра" пошел артистке на пользу – Светлана стала одной из самых успешных исполнительниц, в активе которой множество наград и дружба с именитыми представителями отечественного шоу-бизнеса.
Впрочем, артистка считает своим главным достижением рождение второй дочери Тильды. Кто ее отец, неизвестно. Светлана хранит упорное молчание, что распаляет любопытство поклонников и журналистов. Можно представить их реакцию, когда Лобода заявила, что "пора замуж".
В Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. Светлана запечатлена со старшей дочерью Евой. "Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Лобода.
А в Stories артистка разместила видео, на котором ее дочь обнимает молодоженов. Правда, новоиспеченной супругой стала не Светлана, а ее сестра. К такому выводу пришли комментаторы, осыпавшие звезду поздравлениями. Когда выйдет замуж сама Лобода, остается только гадать.
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