Пугачева восхитила "мокрым" нарядом
Стильный наряд Аллы Пугачевой не оставил равнодушными подписчиков ее страницы в Instagram. Фотография, сделанная во время прогулки певицы по столичным переулкам, собрала множество восхищенных комментариев.
Примадонна предстала перед поклонниками в желтом пальто-дождевике и кепке со звездой. "Немного солнца в холодной воде #франсуазасаган", – подписала Алла Пугачева снимок, который появился в ее Instagram-аккаунте. Фото за час оценили около 55 тысяч человек.
Подпись под фотографией – отсылка к роману французской писательницы Франсуазы Саган, написанному в 1969 году – "Немного солнца в холодной воде".
Наряд Аллы Пугачевой привел подписчиков в восторг. "Хороша! Огонь", "Красотка, Алла, так держать", "Единственная женщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни!", "Аллочка, вы обворожительны", – не скупятся на комплименты поклонники.
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