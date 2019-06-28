Пугачева восхитила "мокрым" нарядом

Алла Пугачева прогулялась по залитой дождем Москве. Поклонников восхитил "мокрый" наряд Примадонны ярко-желтого цвета.

Стильный наряд Аллы Пугачевой не оставил равнодушными подписчиков ее страницы в Instagram. Фотография, сделанная во время прогулки певицы по столичным переулкам, собрала множество восхищенных комментариев.

Примадонна предстала перед поклонниками в желтом пальто-дождевике и кепке со звездой. "Немного солнца в холодной воде #франсуазасаган", – подписала Алла Пугачева снимок, который появился в ее Instagram-аккаунте. Фото за час оценили около 55 тысяч человек.

Подпись под фотографией – отсылка к роману французской писательницы Франсуазы Саган, написанному в 1969 году – "Немного солнца в холодной воде".

Наряд Аллы Пугачевой привел подписчиков в восторг. "Хороша! Огонь", "Красотка, Алла, так держать", "Единственная женщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни!", "Аллочка, вы обворожительны", – не скупятся на комплименты поклонники.