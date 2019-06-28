Жена показала оплывший живот Малахова

Андрей Малахов потерял форму. Раньше телеведущий хвастался стальным прессом. Однако на снятом его женой видео шоумен демонстрирует обвисший живот.

Ролик с уставшим Андреем Малаховым появился в Instagram его супруги Натальи Шкулевой. Зрителям видно, что 47-летний шоумен далеко не в лучшей форме. На кадрах – ничего похожего на видео и фото, которые Малахов раньше снимал в спортзале, демонстрируя поклонникам накачанные бицепсы и пресс.

Выпирающий живот Андрея, видимо, попал в кадр случайно. Наталья сняла видео, когда вернувшийся из командировки шоумен ужинал. Малахов с обнаженным торсом стоя ел из тарелки котлеты, приготовленные для сына.

"Ночь. Муж пришел из командировки и ест котлеты Саши", – комментирует за кадром Шкулева. На вопрос супруги, что же завтра будет есть ребенок, Андрей Малахов отвечает: "Хлеба поест..."

Андрей Малахов с 1992 года работал на Первом канале, более десяти лет был ведущим программы "Пусть говорят". Сейчас шоумен ведет программу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия".

Свадьба Малахова и Шкулевой состоялась в 2011 году в Версальском дворце в Париже. Сын Александр родился у них в 2017 году, напоминает Cosmopolitan.