Жена показала оплывший живот Малахова
Ролик с уставшим Андреем Малаховым появился в Instagram его супруги Натальи Шкулевой. Зрителям видно, что 47-летний шоумен далеко не в лучшей форме. На кадрах – ничего похожего на видео и фото, которые Малахов раньше снимал в спортзале, демонстрируя поклонникам накачанные бицепсы и пресс.
Выпирающий живот Андрея, видимо, попал в кадр случайно. Наталья сняла видео, когда вернувшийся из командировки шоумен ужинал. Малахов с обнаженным торсом стоя ел из тарелки котлеты, приготовленные для сына.
"Ночь. Муж пришел из командировки и ест котлеты Саши", – комментирует за кадром Шкулева. На вопрос супруги, что же завтра будет есть ребенок, Андрей Малахов отвечает: "Хлеба поест..."
Андрей Малахов с 1992 года работал на Первом канале, более десяти лет был ведущим программы "Пусть говорят". Сейчас шоумен ведет программу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия".
Свадьба Малахова и Шкулевой состоялась в 2011 году в Версальском дворце в Париже. Сын Александр родился у них в 2017 году, напоминает Cosmopolitan.
Поклонники звезды пришли на Троекуровское кладбище
Певицу затравили за излишнюю откровенность
Актриса обнародовала пикантное фото
Артистку разнесли за неудачное фото
Популярные темы форума
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Но это не призидент в Грузии
Как вам презик Зеленский?
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Алибасов всех обманул?
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Сестры Хачатурян
Маленький член
Ходит в одних носках две недели
Когда пьяный поднимает руку
Барановская
Переспать за машину?
хочу попробовать с МЖМ
Большие соски что делать?
Родители выдают замуж
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Сколько можно прожить без секса?
Хочу быть содержанкой
Соврала про возраст
Интересно у Меладзе дочки ,какие отношение у них с Джанабаевой?
Вибратор
Подруга выходит замуж за моего брата
Начальница уволила из-за ревности
В следующий раз платишь ты
ягоды во время диеты
Надоело быть любовницей