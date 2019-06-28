"Мы жили вместе": Серябкина рассказала об интиме с Темниковой

Ольга Серябкина призналась в близких отношениях с Еленой Темниковой. По словам бывшей участницы группы SEREBRO, они с Еленой долгое время жили вместе. Тем удивительнее намеки Темниковой на связь Серябкиной с продюсером Максимом Фадеевым.

Ольга Серябкина подумывает о том, чтобы передать недавнее интервью Елены Темниковой в руки юристов. Бывшая солистка группы SEREBRO считает, что за такие высказывания вполне можно подать иск в суд. Намеки Темниковой на связь Серябкиной с Фадеевым могут отрицательно сказаться на отношениях Макса с его семьей. Да и у Ольги есть молодой человек, которого тоже такие новости не порадуют.

"Мы с Леной жили вместе. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня и Макса, очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был один номер на двоих. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене я очень верила, любила ее, доверяла",– сказала артистка.

Проблемы в отношениях солисток группы SEREBRO начались, когда зарождался проект Серябкиной MOLLY. Ольга стала писать песни вместе с Максимом Фадеевым. Певица сожалеет, что Темникова никак не забудет прошлые обиды.

По словам Ольги Серябкиной, прошло 6 лет с момента ее расставания с Еленой. Сейчас у Темниковой есть все, и, по идее, она должна быть счастлива – тем удивительнее ее нынешние выпады. Серябкина признается, что опыт отношений с Еленой для нее был последним – больше с девушками она не встречалась, пишет StarHit.