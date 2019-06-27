"Затяжной сериал": вскрылась мерзкая правда об отравлении Алибасова
По словам представителя продюсера, весь этот спектакль с госпитализацией – тщательно проработанное и поэтапно реализуемое шоу. История с отравлением Бари Алибасова средством для чистки труб была придумана для поддержания популярности.
"Пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами, понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят", - цитирует Горжанкина "Вечерняя Москва". Он добавил, что это особенно актуально именно сейчас, когда в отечественном шоу-бизнесе наблюдается кризис.
"Собрать полный зал могут единицы уровня Григория Лепса или "Ленинграда". В остальном – спрос ниже предложения. И, как следствие, спад благосостояния эстрадных артистов", – пояснил PR-директор Бари Алибасова.
По словам Горжанкина, каждое событие можно "продать". И зазорным он это не считает. "Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они ждут", – выложил пиарщик продюсера группы "На-На". Он уверен, что о таком мечтают все звезды.
Горжанкин даже гордится выдуманным спектаклем. "Это образец того, как можно использовать события личной жизни, даже неприятные, как рекламу", – заявил представитель Бари Алибасова. "Так у нас возник "затяжной сериал". Причем, это еще не конец. "Наша история не закончится. Это шоу с продолжением", – резюмировал Горжанкин.
Отметим, о том, что отравление и госпитализация Бари Алибасова – всего лишь спектакль, ранее заподозрили многие российские звезды и рядовые пользователи соцсетей, посчитав, что это довольно мерзко.
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