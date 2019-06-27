Отравившийся Алибасов показал все после вспыхнувшего скандала
Настоящий скандал разразился вокруг Бари Алибасова, когда после двух недель в реанимации и утверждений, что он никогда не сможет нормально питаться, продюсер явился на шоу Андрея Малахова. Немедленно поползли слухи об инсценировке отравления.
Тогда, чтобы доказать обратное, продюсер обнародовал выписку из медучреждения, где лечился. Документ, оказавшийся в распоряжении сайта "Комсомольская правда", проанализировал гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.
"Почему в выписке только одна страница? Отсутствуют анализы: гастроскопия, рентген и так далее, которые бы подтверждали диагноз. Нет расписанного лечения и подписи врача, а это очень важно", – обратил внимание эксперт.
Специалист указал на диагноз – "ожог пищевода третьей и четвертой степени". "Это значит, что поражена вся толща пищевода, должны быть воспалительные изменения. По осмотру опять-таки ничего – одышки нет, частота дыхания в норме, осиплости голоса нет. Зато указано, что запах из рта (видимо, запах алкоголя) не ощущается, хотя обычно врачи такое не пишут. Указано, что пациент в тяжелом состоянии, но по всем признакам тяжелым его никак не назовешь. У него, кроме небольшой тахикардии, все в порядке", – пояснил Румянцев.
Он не подтвердил страшный диагноз Бари Алибасова. "Прослеживается явное несоответствие. Скорее всего, там мог быть ожог максимум второй степени, но зачем-то нужно было диагноз утяжелить. А зачем – тут уж я не специалист..." – заключил врач.
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