"Он всех нас развел": Алибасова поймали на мерзкой лжи

Продюсер устроил спектакль из своего отравления. В том, что Бари Алибасов обманывает народ, уверена скандальный блогер Лена Миро.

Блогер отметила, что не верит продюсеру после просмотра ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". "Алибасов вышел из комы, теперь пока не умрет", – саркастически отметила Миро.

"Не было никакого отравления средством для чистки труб. Все было обманом", – заявила она. "Где трубка в горле? Где истощение, когда человек на витаминках находится две недели? И, самое главное, почему Бари говорит своим голосом?!" – возмущена блогер. Миро считает, что Бари Алибасов устроил дешевый спектакль, "которым он всех нас развел".

По словам Лены Миро, человек, который выпил средство для очистки труб, должен значительно похудеть за две недели. "Он не сможет самостоятельно передвигаться, спустя три дня после выхода из медикаментозной комы. Он не сможет и говорить из-за ожога – ну, если только хрипеть", – рассуждает блогер в своем микроблоге в "ЖЖ".

По мнению Миро, этот спектакль Бари Алибасов устроил ради пиара нового гастрольного тура, посвященного юбилею группы "На-На". "Вот такое простое объяснение того, зачем Барри умирал-умирал, но так и не умер… А теперь все оказалось разводом", – заключила Лена Миро.

Напомним, что в ночь на 5 июня продюсер группы "На-На" Бари Алибасов допоздна работал в своей студии. Он почувствовал жажду, подошел к раковине, рядом с которой обычно стоят напитки и продукты питания, взял яркую бутыль и сделал глоток. Однако вместо йогурта он выпил средство для промывки труб "Крот". Супруг Федосеевой-Шукшиной получил сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Бари Алибасов был госпитализирован и на пять суток введен в медикаментозный сон.