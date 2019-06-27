Аллу Борисовну похоронили рядом с Юлией Началовой

В МХТ имени Чехова простились с Аллой Покровской – актриса тут служила с 2004 года. После этого состоялось отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронили же актрису на Троекуровском кладбище столицы.

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