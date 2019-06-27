Россияне проигнорировали похороны Аллы Борисовны
Алла Покровская не была медийным персонажем, не ходила по ток-шоу, как, например, ее коллега по МХТ Ирина Мирошниченко, которая лишь на пять лет младше, не рылась в чужом белье, избегала скандалов, склок, вела скромный и порядочный образ жизни. Была честной, принципиальной, независимой в суждениях.
А сегодня в чести другие герои – наглые, нахрапистые, бездарные приспособленцы, которые не считают, что "постыдно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех". Поэтому из простых людей почти никто и не пришел проститься с Аллой Борисовной. Зато в театре появились ее родственники, многочисленные благодарные ученики из Школы-студии МХАТ и коллеги, с которыми Покровская работала и в "Современнике", и в Художественном театре. Ни охрана, ни металлические кордоны, ни повышенные меры безопасности не понабились – было не более сотни ее поклонников...
Авангард Леонтьев, Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Александр Калягин, Адольф Шапиро, Дмитрий Бертман, Владимир Машков, Сергей Женовач, Евгений Миронов, Лия Ахеджакова – все они составляют гордость российской сцены. И каждый признался, что осиротел с уходом Аллы Борисовны...
Напомним, что у Аллы Покровской обнаружили целый букет болезней, связанных с печенью. Звезда была доставлена в реанимацию одной из московских больниц 11 июня 2019 года и находилась под присмотром специалистов. А 25 июня на 82-м году жизни Покровская умерла от заражения крови. Актрису, режиссера и педагога похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
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