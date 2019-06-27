"Медицина бессильна": подруга рассказала о страшном недуге Аллы Борисовны

В Московском художественном театре началась церемония прощания с актрисой, режиссером и педагогом Аллой Покровской. Сказать спасибо пришли ее многочисленные ученики, звезды театра и кино: Гоша Куценко, Ирина Апексимова, Лия Ахеджакова, Дмитрий Бертман и другие. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде.

Утопающий в цветах гроб с телом Аллы Борисовны Покровской установлен на сцене, где она играла с 2004 года. На заднем плане мелькают кадры из фильмов и спектаклей с участием Покровской, ее фотографии с воспитанниками Школы-студии МХАТ и коллегами.

Одной из первых пришла проститься Наталья Тенякова – для нее это личная трагедия. "Я потеряла не только коллегу, но и близкую подругу, – рассказала она "Дни.ру". – 104 раза мы вместе с ней выходили на сцену в спектакле "Дыхание жизни", где она играла любовницу моего мужа..."

"Была и драматическая история, – продолжила Тенякова. – Кирилл Серебренников репетировал классическую абсурдистскую пьесу Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо", где все роли должны были играть женщины. Главные достались Лие Ахеджаковой и Алле Покровской. Как они репетировали! Какой бы это мог быть спектакль! Но накануне премьеры наследники автора запретили играть его. Я считаю, это преступление, что такой спектакль не увидели зрители!"

Покровская была серьезно больна, и Тенякова не могла обойти вниманием эту тему. "Ей было тяжело, и всем нам тяжело, – всплакнула подруга артистки. – Почти год длилась борьба с болезнью. Михаил Ефремов, прекрасный актер и человек, сделал все возможное, чтобы спасти мать. Но медицина, увы, бессильна..."

Напомним, что у Аллы Борисовны обнаружили целый букет болезней, связанных с печенью. Звезда была доставлена в реанимацию одной из московских больниц 11 июня 2019 года и находилась под присмотром специалистов. А 25 июня на 82-м году жизни Покровская умерла от заражения крови. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы.