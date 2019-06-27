"Медицина бессильна": подруга рассказала о страшном недуге Аллы Борисовны
Утопающий в цветах гроб с телом Аллы Борисовны Покровской установлен на сцене, где она играла с 2004 года. На заднем плане мелькают кадры из фильмов и спектаклей с участием Покровской, ее фотографии с воспитанниками Школы-студии МХАТ и коллегами.
Одной из первых пришла проститься Наталья Тенякова – для нее это личная трагедия. "Я потеряла не только коллегу, но и близкую подругу, – рассказала она "Дни.ру". – 104 раза мы вместе с ней выходили на сцену в спектакле "Дыхание жизни", где она играла любовницу моего мужа..."
"Была и драматическая история, – продолжила Тенякова. – Кирилл Серебренников репетировал классическую абсурдистскую пьесу Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо", где все роли должны были играть женщины. Главные достались Лие Ахеджаковой и Алле Покровской. Как они репетировали! Какой бы это мог быть спектакль! Но накануне премьеры наследники автора запретили играть его. Я считаю, это преступление, что такой спектакль не увидели зрители!"
Покровская была серьезно больна, и Тенякова не могла обойти вниманием эту тему. "Ей было тяжело, и всем нам тяжело, – всплакнула подруга артистки. – Почти год длилась борьба с болезнью. Михаил Ефремов, прекрасный актер и человек, сделал все возможное, чтобы спасти мать. Но медицина, увы, бессильна..."
Напомним, что у Аллы Борисовны обнаружили целый букет болезней, связанных с печенью. Звезда была доставлена в реанимацию одной из московских больниц 11 июня 2019 года и находилась под присмотром специалистов. А 25 июня на 82-м году жизни Покровская умерла от заражения крови. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
Певец выступил с заявлением
Суд встал на сторону экс-супруги сатирика
Телеведущая расставила точки над i
Герцог Кембриджский готов подержать наследников
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
Восхищаюсь Д. Трампом!..
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вам нравится женщины за рулём?
Мачеха подкатывает к моему парню.
мне нравится русские мужчины!
Двойное проникновение
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Влюбилась в парня подруги
Алибасов всех обманул?
Как вам презик Зеленский?
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Родители выдают замуж
Ужасная медицина в России
Когда пьяный поднимает руку
Не дает деньги на шоппинг
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Обвисла грудь
Большие соски что делать?
Подруга эгоистка
Переписки с бывшей
Сестры Хачатурян