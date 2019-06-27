Почерневший Ефремов едва держался на ногах у гроба матери
У Михаила Ефремова удивительная творческая семья. Дед – оперный режиссер, народный артист СССР Борис Покровский. Бабушка – режиссер Молодежного театра Анна Некрасова. Отец – руководитель Художественного театра Олег Ефремов. Всех их давно нет на свете, а теперь не стало и матери – прославленной актрисы, профессора Школы-студии МХАТ Аллы Покровской.
Михаил тяжело воспринял ее уход, хотя Алла Борисовна давно болела, и ей шел 82-й год. Почерневший от горя, достойный своей великой матери, он сидел возле гроба и едва держался на ногах, когда приходилось вставать, чтобы принимать соболезнования. Ефремов понял, что осиротел...
Ему жали руки и говорили слова поддержки Александр Калягин, Лия Ахеджакова, Ирина Апексимова, Андрей Мягков, Владимир Машков, Сергей Женовач, Евгений Миронов и многие другие знаменитости.
Напомним, что у Покровской обнаружили целый букет болезней, связанных с печенью. Она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц 11 июня 2019 года и находилась под присмотром специалистов.
25 июня Алла Борисовна скончалась от заражения крови. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
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