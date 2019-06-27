Почерневший Ефремов едва держался на ногах у гроба матери

В Художественном театре прощаются с народной артисткой России Аллой Покровской. В почетном карауле у гроба стоят ее коллеги и ученики. Каждый считает своим долгом подойти и выразить соболезнования сыну покойной – актеру Михаилу Ефремову.

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