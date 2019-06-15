Отец пожаловался на гадкое поведение экс-супруга Началовой
По словам Виктора Началова, спортсмен намерен судиться с 12-летней дочерью звезды Верой Алдониной, которая в сентябре этого года вступит в права наследства. Родитель артистки считает такое поведение ее экс-супруга в данной ситуации недопустимым.
Он добавил, что бывший муж певицы футболист Евгений Алдонин пытался договориться с Фроловым, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Отец Юлии Началовой сообщил, что при жизни дочь часто ругалась с Фроловым, передает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, ранее квартиру покойной Юлии Началовой оценили в сто миллионов рублей. В 2015 году Фролов дал певице 20 миллионов рублей на запись нового альбома. Взамен на это она переписала на него половину квартиры. После расставания хоккеист потребовал вернуть долг.
Как писали "Дни.ру", Юлия Началова умерла в результате остановки сердца из-за обширного абсцесса, вызванного обычной мозолью на ноге. 16 марта певица скончалась. После ее смерти выяснилось, что у нее был целый букет болезней: мигрирующая подагра, сахарный диабет и даже якобы волчанка. К тому же утверждалось, что на здоровье Юлии Началовой негативно сказалась ранее перенесенная анорексия.
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